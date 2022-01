Anu Kantolan kolumnissa (HS 25.1.) sekoitettiin jälleen kerran evakot ja pakolaiset. Ei Suomessa ollut viime sotien jälkeen satojatuhansia pakolaisia vaan evakkoja.

Pakolainen on ihminen, joka pakenee kotimaastaan vainoa eikä näin ollen voi palata kotimaahansa. Evakot olivat kyllä joutuneet kokemaan vainoa ulkoisen vainolaisen toimesta, mutta eivät kotimaansa toimien johdosta. Päinvastoin kotimaa auttoi (ja rauhansopimuksen mukaan pakottikin) heitä siirtymään vainolaisen alta pois toisaanne kotimaahan. Siellä he kyllä sitten joutuivat, jollei nyt suoranaisen vainon niin kuitenkin moninaisen syrjinnän kohteeksi sen jälkeen, kun he olivat menettäneet kotinsa ja käytännöllisesti katsoen kaiken omaisuutensa ja alkaneet rakentaa elämäänsä uusissa puitteissa.

Erkki Pitkänen

Kirkkonummi

