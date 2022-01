Jos maaseudulla asuminen on muuten väljää, niin täällä on todella kova ruuhka tietoliikenneväylillä.

Yhteiskuntamme on oppinut hyödyntämään tietoliikenteen mahdollisuuksia koko ajan tehokkaammin. Pahimpaan koronavirusaikaan monen yrityksen pelastus on ollut se, että työntekijät ovat voineet tehdä työtä normaalisti kotoa käsin ja välttämättömät palaverit ovat sujuneet Teamsin välityksellä. Niinpä monet yritykset ovat jopa luopuneet toimistoistaan koronavirusaikana.

Tietoliikenteen tarpeet haja-asutusalueella ovat kasvaneet lyhyessä ajassa moninkertaisiksi. Sen lisäksi, että työntekijät ovat asettuneet mökkipaikkakunnille koronavirusta pakoon ja vanhukset hoidetaan entistä useammin kotonaan säännöllisen tietoliikenneyhteyden turvin, nettiyhteyttä tarvitaan myös kotien reaaliaikaiseen kameravalvontaan, jääkaapin sisällön tarkistamiseen, robotti-imurin ja muiden kodinkoneiden etäyhteyteen, lehtien lukemiseen, suoratoistopalvelujen katsomiseen, reaaliaikaiseen pelaamiseen, yhteydenpitoon kavereiden kanssa sekä myös ihan perinteiseen tiedon etsimiseen netistä.

Jos maaseudulla asuminen on muuten väljää, niin täällä on todella kova ruuhka tietoliikenneväylillä. Kun teleyhtiöt nyt varustelevat asutuskeskusten lähistöllä olevia linkkitorneja 5g-lähettimillä, suuressa osassa Suomea ei ole edes toimivaa nettiyhteyttä. ”Vanhaa” 4g-tekniikkaa ei haluta lisätä enää linkkitorneihin, vaikka haja-asutusalueilla sillä voitaisiin turvata toimivat yhteydet.

Haluan herättää keskustelua tietoliikenteen toimivuudesta sekä päättäjien että teleyhtiöiden kanssa. Onko niin, että teleyhtiöiden ei tarvitse enää turvata riittävää tietoliikenneyhteyttä haja-asutusalueelle, jonne yhteyden saaminen on teknisesti mahdollista – kyse on kaistan riittävyydestä? Ovatko puheet koko Suomen asuttamisesta pelkkää sanahelinää? Ovatko ilmastopuheet turhasta autolla ajelusta viherpesua – tuskin on tehokkaammin verotettua asiaa kuin yksityisautoilu? Vai voisiko haja-asutusalueella asuminen ja työskentely olla sittenkin mahdollista?

Eija Majuri

yrittäjä, Vihti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.