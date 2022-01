Ei-suomenkielisten tutkijoiden äänen kuuluminen on välttämätöntä yhteiskunnallisen päätöksenteon laadun takaamiseksi.

Dosentit Marjaana Suorsa, Mari K. Niemi ja Paula Schönach kirjoittivat (HS Mielipide 25.1.) yliopistojen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta ja kuinka ei-suomenkielisten asemaa tulisi edistää tässä vuorovaikutuksessa. Olemme ehdottoman samaa mieltä, sillä ei-suomenkielisten asiantuntijoiden jääminen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ulkopuolelle on ongelmallista myös demokratian toteutumisen kannalta. Haluamme tähän liittyen jatkaa keskustelua median roolista.

Tutkimustulosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen on erityisen toivottavaa yhdyskuntasuunnitteluun liittyvässä tutkimustyössä, sillä yhdyskuntasuunnittelu on läpikotaisin poliittista, ja poliittisten prosessien soisi perustuvan laadukkaaseen tutkimustietoon. Demokraattisessa päätöksenteossa yleisen mielipiteen vaikutusta ei voi myöskään vähätellä. Median vaikutus yleiseen mielipiteeseen on välitön ja merkittävä. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää taannoista keskustelua Sörnäistentunnelista, jota muun muassa Helsingin Sanomissa puitiin useamman kirjoituksen verran. Ei-suomenkielisiä akateemisia ei aiheeseen liittyen kuultu.

Ei-suomenkielisten akateemisten edustus tutkimusalaamme käsittelevissä valtamedian julkaisuissa on lähes olematon verrattuna suomenkielisiin kollegoihin. Kokemuksemme mukaan toimittaja saattaa jättää ottamatta yhteyttä ei-suomenkieliseen professoriin, vaikka tätä hänelle suoraan ehdotettaisiinkin, ja sen sijaan julkaista juttunsa ilman kaipaamaansa akateemista lähdettä. Syitä tähän on varmasti monia, mutta tilanne vaatii korjauksen.

Ei-suomenkielisten tutkijoiden äänen kuuluminen mediassa on välttämätöntä yhteiskunnallisen päätöksenteon laadun takaamiseksi. Kansainvälinen perspektiivi, jota ei-suomenkieliset tutkijat pystyvät usein tarjoamaan, myös rikastaa yhteiskunnallista keskustelua.

Janne Olin

väitöskirjatutkija

Miloš Mladenović

apulaisprofessori

Raine Mäntysalo

professori

Dominic Stead

professori

rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto

