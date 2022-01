Vaaleissa kansalainen joutuu aina uudelleen perustelemaan itselleen, miksi vaivautua äänestämään ja millä kriteereillä valita vaihtoehdoista.

Simo Kekäläinen (HS Mielipide 26.1.) pohti aluevaalien alhaista äänestysprosenttia. Hänen useimpiin ajatuksiinsa voi yhtyä, mutta jutun perusväite ei kuulostanut uskottavalta. Sen mukaan ”äänestämättä jättäminen on yhtä voimakas kannanotto kuin äänestäminenkin”.

Vuosikymmeniä sitten väite saattoi kuvata äänioikeutettujen enemmistöä. Silloin yhteiskunnan ristiriidat olivat nykyistä selkeämmät ja puoluejärjestelmä vastasi niitä. Valtaosa kansalaisista tunsi luokka-asemansa ja tiesi, mikä puolue ajaa heidän etujaan. Tuossa tilanteessa äänestämättä jättäminen oli kannanotto, joka piti perustella ainakin itselle. Äänestäminen oli kansalaisvelvollisuus, josta tinkiminen oli moraalitonta ja vastuutonta.

Nyt yhteiskunnan rakenne on pirstoutunut, ja useimpien paikka tuossa rakenteessa on häilyvä ja epäselvä. Puoluejärjestelmä on saanut lisää ulottuvuuksia. Ristiriidat puolueiden välillä ovat laimentuneet ja siirtyneet osin niiden sisään. Uudet sukupolvet eivät enää entisessä määrin peri poliittisia kantojaan ja äänestämisvelvoitetta kotoa tai suvusta.

Yhteiskunnan individualisoituminen on luonut uuden tilanteen. Sosiaalisista siteistä vapaat yksilöt tarkastelevat tilannekohtaisesti omia intressejään ja toimivat niiden mukaan. Vaaleissa kansalainen joutuu aina uudelleen perustelemaan itselleen, miksi vaivautua äänestämään ja millä kriteereillä valita vaihtoehdoista. Kun rationaalisesti ajatteleva kansalainen arvioi, että yksi ääni ei juuri vaikuta vaalitulokseen ja vielä vähemmän hänen intressiensä toteutumiseen, se jää helposti antamatta.

Osa suomalaisista – nuoristakin – ajattelee kuitenkin toisin. Heille kysymys on arvoista. Monet yhteiskunnalliset päämäärät voidaan kokea niin arvokkaiksi, että ne saavat unohtamaan yhden äänen vähäisen merkityksen.

Aluevaalien käytännölliset teemat eivät juuri puhutelleet vihreiden ja perussuomalaisten ”arvorationaaleja” kannattajia. Osa heistä jätti äänestämättä, mikä näkyi puolueiden kannatuksessa ja koko äänestysprosentissa.

Pertti Suhonen

Tampere

