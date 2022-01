Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien ja tämä linja pitää edelleen.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusta on turvata kansakuntamme itsenäisyys ja oikeus tehdä omia päätöksiä. Kokoomus ei halua sulkea Suomelta omaehtoisesti pois mitään turvallisuuspoliittisia vaihtoehtoja. Tämä koskee myös Nato-jäsenyyttä. Toisin kuin HS pääkirjoituksessaan (27.1.) kirjoitti, kokoomus ei suinkaan jarruttele Nato-keskustelua.

Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien ja tämä linja pitää edelleen. Katson, että Nato-jäsenyys parantaisi Suomen turvallisuutta ja toisi ennakoitavuutta lähialueillemme. Kokoomus antaa täyden tukensa ja panoksensa Nato-jäsenyyden edistämiseksi. Kutsumme muut puolueet mukaan yhteistyöhön.

On silti selvää, että jäsenyydelle on oltava riittävä tuki sekä kansallisesti että puolueiden kesken. Mikään puolue ei tästä asiasta voi yksin päättää. Haluan huomauttaa sillä olevan erityistä arvoa kansallisesti, että Suomessa on poliitikkoja ja puolueita, jotka puhuvat jäsenyyden puolesta. Ollakseen todellinen vaihtoehto Suomelle, Nato-jäsenyydellä on myös oltava kannattajansa.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista vaihtoehdoista on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa. Kokoomus edistää linjauksillaan tämän toteutumista.

Petteri Orpo

puheenjohtaja, kansanedustaja

Kansallinen Kokoomus

