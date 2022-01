Kuva neuvostosuhteista ei valmistu syytöksin. Kremlin vaikutuksen torjunta oli ulkopolitiikan kovinta ydintä.

”En mää täsä syylissi kaipa yhtikäs. Konekivääri ja Lahtist mää kaipasi”, parahtaa Tuntemattoman sotilaan Urho Hietanen karmean taistelutilanteen jälkeen. Lausahdus nousi spontaanisti mieleen Yle TV1:n Kylmän sodan Suomi -sarjasta. Menneisyyttä tulkittaessa tulisi etsiä pikemmin syitä kuin syyllisiä.

Historia, ennen muuta lähihistoria, joutuu aina jäljessä tulevien taistelukentäksi: mitä yhdet tekivät, siitä toiset kiistelevät. Polemiikki on yhtä väistämätöntä kuin tervetullutta, mutta pitkältä televisiodokumentilta edellyttäisi hyvin tasapuolista otetta. Syytöksiäkin on lupa esittää – se tuo särmää asetelmaan –, kunhan antaa suunvuoron myös vasta-argumenteille. Eri osapuolten kuulemisen koeteltu periaate – audiatur et altera pars.

Tv-sarjasta harmonia puuttui. Ei siten, että haudasta olisi pitänyt kaivaa Kremlin hurmahenkiä, mutta kotimaan keskeisten aikalaisten todistuksia jäätiin paitsi. Otsikko lupasi paneutumista Suomen paikkaan kylmässä sodassa, siis kiikkerään puolueettomuuteen, jota eriskummallinen idänsuhde yya-sopimuksineen varjosti.

Yksi puute on selvä. Tv-sarjan alettua odoteltiin, että kohta sanovat sanansa hekin, jotka operoivat kylmän sodan arista arimmilla areenoilla: ulkoministeriön poliittisen osaston porukka, nämä idänpolitiikan työjuhdat. He, jotka kylmän sodan loppuun asti varjelivat integriteettiämme.

Jaakko Iloniemi, Klaus Törnudd, Keijo Korhonen, Jaakko Kalela, Heikki Talvitie, Pekka J. Korvenheimo, Jaakko Blomberg, Arto Mansala, nuoremmista René Nyberg – avaintodistajia kaikki. Kenraali Jaakko Valtasesta puhumattakaan.

Montaako näistä nuorallakävelijöistä haastateltiin? Ei yhtäkään. Suuri kömmähdys, että kylmän sodan kylmähermoisimmat asiantuntijamme jätettiin syrjään.

Pitkän ajan kommunikeavääntöjen osaajat ja torjuntataistelijat eivät kelvanneet kuvaan, sen sijaan idänpolitiikan nyansseja erittelivät vuolaasti esimerkiksi näyttelijä ja viihdetaiteilija.

Idänsuhteiden kova ydin mureni, paikoin farssiksi asti.

Liekö aihepiiri vielä toistaiseksi liian tulehtunut? Ennenkin on koettu, että kestää kauan päästä peremmälle kansallisesti herkkiin teemoihin, kuten sisällissotaan, lapualaisuuteen ja Suur-Suomen aatteeseen, sotavuosien valintoihin tai vaaran vuosiin. Ja tekemistä niissä on edelleen.

Suomen sodanjälkeisessä positiossa ja politiikassa on kosolti sumeita saarekkeita, joita ei ole likikään pöyhitty pohjia myöten. On ilmestynyt lennokkaita muisteluksia, joita jo onneksi seuraa kiihkoton tutkimustyö – oivana esimerkkinä Juha-Matti Ritvasen arkistopohjainen väitös yya-ajan lopusta. Suomessa ja lännessä kansiot raottuvat, idässä ikävä kyllä eivät.

Kunnon tutkimushan on hidasvaikutteista mutta pakollista vastalääkettä sille yhden nuotin kuorolle, jota valtakunnan julkisuus on taas viime viikot suitsuttanut. Historiantutkimus on aivan muuta kuin lööppimaakarien syöttämä pikaruoka. Se on tutkimusta.

Pitkäkestoisempi omakuvamme ei rakennu syytekirjelmin ja tuomionluvuin. Se vaatii vuosien uurastusta, dokumenttien monisyistä problematisointia ja puntarointia. Tulokset eivät lepää valmiiksi tekijän päässä tai tilaajan kassakaapissa.

Menneisyyttä emme hallitse, parhaimmillaankin vain tulkitsemme. Mutta se edellyttää eettisesti tasapainoista mielenlaatua. Mika Waltaria lainaten: liioittelun, vähättelyn ja salaamisen ero suoranaiseen valheeseen on moraalisesti olematon.

Veli-Pekka Leppänen

valtiotieteen tohtori, historiantutkija

yksi haastatelluista Kylmän sodan Suomi -sarjassa

