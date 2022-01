Jos Suomi haluaa säilyttää maailman parhaan peruskoulun, on toimittava nopeasti.

Alakoulu on koulutuksen perustus. Alakoulujen luokanopettajien ja erityisopettajien keskuudessa kytee aikapommi. Jos Suomi haluaa säilyttää maailman parhaan peruskoulun, on toimittava nopeasti. Nyt se on vielä mahdollista. Raunioista on vaikeampi alkaa rakentaa uudestaan.

Nyt alakouluissa ovat vielä ne maailman parhaat luokanopettajat ja erityisopettajat, jotka valitsivat alansa lääkiksen, oikiksen ja opettajankoulutuksen välillä. Ikäluokkiensa huiput eivät enää valitse töitä alakoulusta, mikäli palkka ei ota erittäin suurta harppausta työn määrää, koulutusta ja vastuuta vastaavalle tasolle. Tuleva sukupolvi ei siihen enää suostu.

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) näyttää olevan täysin kyvytön ajamaan luokanopettajien ja alakoulun erityisopettajien asiaa. Toivottavasti kuntatyönantajat vihdoin ovat tarpeeksi viisaita nostamaan roimasti palkkoja ja pitämään pätevistä, motivoituneista ja työtään kehittävistä opettajista kiinni. Espoo ei valitettavasti näytä mallia arvostuksessa, vaikka alakoulut ovat täynnä innostuneita huippuosaajia, jotka eivät halua vaihtaa alaa. Tulijoita kyllä on. Vielä.

Hanna Tukiainen

kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja

Espoo

