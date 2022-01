On aika laskea äänioikeuden ikärajaa

Itävallassa äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen on tutkitusti lisännyt nuorten äänestysaktiivisuutta sekä kiinnostusta politiikkaan.

Aluevaalien matala äänestysprosentti on syystä herättänyt huolta. Demokratia ei toimi, jos iso osa kansasta ei äänestä. Erityisesti 19–21-vuotiaat äänestävät harvemmin kuin muut, mihin vaikuttavat elämänvaiheeseen usein kuuluvat mullistukset, kuten muutto pois kotoa ja koulun loppumista seuraavat muutokset arjessa ja kaveripiirissä.

Yksi tapa vahvistaa demokratiaa olisikin äänestysikärajan laskeminen. Jos äänestysikäraja olisi esimerkiksi 15 tai 16 vuotta, koulussa voisi käsitellä äänestämistä ja politiikkaa konkreettisemmin ja rohkaista nuoria äänestämään. Äänestäminen voisi näin tulla tutuksi vakaammassa elämäntilanteessa ja jäisi helpommin tavaksi. Itävallassa äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen on tutkitusti lisännyt nuorten äänestysaktiivisuutta sekä kiinnostusta politiikkaan.

Tyypillisin argumentti nykyisen ikärajan puolesta on, että nuoret eivät ole riittävän kypsiä eivätkä ymmärrä politiikasta riittävästi. Ikäraja on joka tapauksessa jossain määrin mielivaltainen; 17-vuotias ei kypsy juuri keskiyöllä täyttäessään 18 vuotta, ja poliittisessa ymmärryksessä sekä kypsyydessä on suurta vaihtelua ihmisten välillä. Mielestäni äänestysoikeuden voisi sitoa rikosoikeudellisen vastuun ikään eli 15 ikävuoteen.

Ikä ei ole tae viisaudesta, emmekä onneksi ota vanhemmilta ihmisiltä äänestysoikeutta pois, vaikka kognitiivinen kyky heikkenee iän myötä. Demokratiassa jokaisen pitäisi tulla kuulluksi, oli vanha tai nuori, rikas tai köyhä, terve tai sairas.

Äänestysikärajan laskemisen lisäksi kouluissa tehtävään demokratiakasvatukseen tulisi panostaa ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon vaalien välillä kasvattaa esimerkiksi osallistavan budjetoinnin kautta. Äänestysikärajan laskemista odotellessa nuorten osallisuutta voisi vahvistaa varmistamalla nuorisovaltuustoille puhe-, läsnäolo- ja aloiteoikeuden alue- ja kunnanvaltuustoissa.

Ella Rouhe

Helsinki

