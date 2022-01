Kanavassa uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström varoittaa optimismin vaaroista niin koronaviruskriisissä kuin muissakin tapauksissa.

”Tällainen optimismi – kyvyttömyys tai haluttomuus myöntää, että tauti voi hyvin iskeä minuunkin ja että saatan tietämättäni tartuttaa sen toisiin, joista jollekulle se voi olla kohtalokas – on kirjaimellisesti tappanut ihmisiä. – – Lieväkin optimismi väärässä paikassa voi olla hengenvaarallista.”

”Optimismi vaivaa ulkopolitiikassakin. Moni lienee uskonut Venäjän voivan muuttua ’normaalimmaksi’ valtioksi, jonka kanssa läntisillä liberaaleilla demokratioilla olisi hyvät suhteet. Näin voidaan yhä toivoa, mutta jokaiselta aikaansa seuraavalta olisi pitänyt haihtua usko tällaiseen lähitulevaisuuteen jo aikaa sitten.”

”Suomen virallista linjaa luonnehtii epämääräinen puhe ’Nato-optiosta’, optimistinen oletus, että jos kriisitilanne syntyisi, täysjäsenyydenkin ovi olisi yhteistyökumppani Suomelle avoin.”

”Samantapaista hyväuskoista optimismia lienee liittynyt suomalaisten ja eurooppalaisten viime vuosikymmenien Kiina-innostukseen, joka on onneksi jonkin verran laantunut Kiinan ihmisoikeusrikosten tullessa selvemmin näkyviin.”

”Eniten pessimismiä herättävä ongelma lienee ilmastokriisi. – – Vääränlaista optimismia on toisaalta eräiden aktivistien kuvitelma, että ilman vahvaa talouskasvua voitaisiin selviytyä ilmastokriisistä.”

”Käsittelemäni esimerkit osoittavat, kuinka tärkeää on tasapainoinen kriittinen harkinta optimismin ja pessimismin välimaastossa.”

”Se, että jokin on inhimillistä, ei tee siitä oikeutettua. Epäinhimillisyyskin on inhimillistä. Niin on myös kaikenlainen irrationaalisuus, jopa pahuus.”

”Ilmastokriisin, pandemian ja turvallisuusuhkien maailmamme on sen verran vakava paikka, että optimistin on opittava ajattelemaan toisin.”

Avussa graafikko ja sarjakuvapiirtäjä Kasper Strömman pohtii syitä yksityisten kätilöpalvelujen suosioon.

”Siinä missä julkinen suosii asiallisia lyhenteitä niin kuin HUS tai OYKS, yksityiset ammatinharjoittajat antavat runoratsun lentää.”

”Pikainen haku antaa niinkin lyyrisiä nimiä kuin Kaunis odotus, Synnytyssyli ja Maailma navassa. Myös Kolmen sydämen kätilö ja Kätilö, kädet ja sydän puhuttelevat. Sekä tietenkin oma suosikkini, Vauvantai.”

”Useimmat helsinkiläiset lapset syntyvät tätä nykyä Naistenklinikalla, joka on ihan tehokkaan kuuloinen laitos. Mutta entäs jos sen nimeäisi vähemmän kliinisesti Masu-asukkilaksi?”