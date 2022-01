Monilla mittareilla tilanne on parantunut, mutta työtä on edelleen tarpeen jatkaa.

Jenny Uski ilmaisi huolensa Uuden lastensairaalan tilanteesta (HS Mielipide 28.1.). Toisin kuin Ylen MOT-ohjelmassa annettiin ymmärtää, olemme Uuden lastensairaalan avautumisesta alkaen seuranneet ja kehittäneet yhdessä henkilökunnan kanssa sairaalan toimintaa. Monilla mittareilla tilanne on parantunut, mutta työtä on edelleen tarpeen jatkaa.

On totta, että sairaalassa jouduttiin viime vuonna siirtämään aiempaa suurempi määrä sydänleikkauksia. Kuten MOT-ohjelmastakin kävi ilmi, tämä on leikkausta odottavalle perheelle raskas asia. Kaikki kiireelliset leikkaukset olemme pystyneet hoitamaan.

Ei-kiireellisten leikkausten peruutukset johtuvat hyvin pitkälti ECMO-hoitojen kaksinkertaistuneesta määrästä kahden vuoden aikana. Valitettavasti emme osanneet riittävästi ennakoida näin suurta hoitotarpeen kasvua. ECMO-hoidon tuloksemme ovat korkealla kansainvälisellä tasolla. Tällä hoidolla olemme pystyneet pelastamaan lapsia, joilla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta selvitä.

Teho-osastolla rekrytointeja on tehty pitkin vuotta ja olemme saaneet hoitajia vakituisiin tehtäviin pois lähteneiden tilalle. Haasteena on ollut sijaisten saaminen. Tämän vuoksi olemme lisänneet teho- ja tehovalvontayksiköihin 15 vakituista hoitajaa. Vaikka koronavirusepidemia ei ole suoraan kuormittanut lastenyksiköitä lisääntyneinä potilasmäärinä, se on kuitenkin välillisesti vaikuttanut toimintaan. Osaavat sairaanhoitajat ovat kysyttyjä työntekijöitä monenlaisiin tehtäviin, ja ammattilaisten liikkuvuus on lisääntynyt.

Markku Mäkijärvi

vt. toimitusjohtaja

Jari Petäjä

toimialajohtaja

Jukka Salminen

linjajohtaja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

