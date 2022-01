Lehtitietojen mukaan Tammisalon kirkko on yksi kuudesta kirkosta, joista Helsingin seurakunnat suunnittelevat luopuvansa vuoteen 2030 mennessä. Kirkon kellotapulin katseilta piiloon jäävä kello on Sigurd Wettenhovi-Aspan (1870–1946) tuotantoa, nimeltään Elämän ja kuoleman kello (1894), ja se on aiheeseen liittyvien reliefien koristama. Sitä pidetään omaperäisen taiteilijan päätyönä.

Kello oli pitkään näytteillä Ateneumin taidemuseossa. Museon teosrekisteritietojen mukaan se kuuluu Ateneumin eli Kansallisgallerian kokoelmiin. Kuitenkin Kirkko Helsingissä -sivuston mukaan Helsingin seurakunnat lunastivat sen Ateneumilta. Kumpikohan tieto omistajuudesta pitää paikkansa?

Joka tapauksessa olisi jo aika saada tämä huomattava taideteos kansalaisten nähtäville, vaikkapa jälleen Ateneumin taidemuseoon tai johonkin muuhun Helsingin museoon – erityisesti, jos Tammisalon kirkko puretaan.

Erkki Anttonen

taidehistorian dosentti, Helsingin yliopisto

