Duin Ghazi ja Johanna Latvala kirjoittivat, ettei Suomi tee riittävästi kunniamurhien ehkäisemiseksi (HS Vieraskynä 29.1.). Työskentelen sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, ja työssäni kohtaan asiakkaita, joiden kohdalla kunniaväkivallan uhka on olemassa. Toisin kuin Ghazi ja Latvala esittivät, mielestäni sekä poliisi että me sosiaalityöntekijät tunnistamme hyvin kunniaväkivallan uhan ja toimimme sen edellyttämällä tavalla. Myös yhteistyömme poliisin kanssa on tiivistä ja toimivaa.

Kunniaväkivaltatapauksissa työskenteleminen ei ole niin yksinkertaista, että asiakkaalle vain tarjotaan riittävästi tukea ja suojelua. Kunniaväkivaltaan liittyy asioita, jotka tekevät avun vastaanottamisesta uhrille vaikeaa: on mahdollista, että hänen perhettään on uhattu, ja uhan toteutuminen riippuu uhrin tekemistä ratkaisuista.

Lisäksi uhri elää usein alisteisessa asemassa eikä luottamusta poliisiin ole. Uhkana voi olla myös täydellinen eristäminen omasta kulttuuriyhteisöstä. Uhrit pelkäävät myös lastensa hengen puolesta.

Lastensuojeluviranomaisen on mahdollista joskus tehdä ratkaisuja, jotka voivat lasten lisäksi turvata myös perheen aikuisen uhrin. Voimme esimerkiksi sijoittaa lapsen kiireellisesti turvakotiin, jolloin aikuisen voi olla helpompi sanoa häntä uhkaavalle taholle, että viranomainen on kieltänyt häntä poistumasta turvakodista, vaikka teknisesti ottaen häntä ei voidakaan pakottaa olemaan siellä.

Jos perheessä ei ole lapsia, tämä keino ei ole käytettävissä. Tuesta huolimatta puolison ja suvun painostus voi käydä niin suureksi, että uhri palaa väkivallan tekijän luokse. Irtaantuminen tilanteesta edellyttäisi valtavaa voimaa, jota uhrilla pelon ja asemansa vuoksi ei ole.

Suomessa aikuisella ihmisellä on vahva itsemääräämisoikeus ja hyvä niin. Sen hinta kuitenkin on se, että vaikka tiedossa olisi ihmisen toive tulla suojelluksi ja käytettävissä kaikki keinot sen toteuttamiseksi, ihmisen henkeä ja terveyttä ei aina pystytä turvaamaan.

Katariina Similä

sosiaalityöntekijä, Lahti

