Lääkäreitä on riittävästi perusterveydenhuollon hoitotakuun toteuttamiseksi

Meillä on riittävästi lääkäreitä, jos otetaan mukaan yksityissektori ja etenkin työterveyshuolto.

Vuosikymmeniä Suomessa on puhuttu perusterveydenhuollon vahvistamisesta. Puheet eivät ole näkyneet teoissa. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärien vakanssien määrä on polkenut lähes paikoillaan.

Nyt sote-uudistuksen yhteydessä on luvattu pääsyä terveyskeskuslääkärille viikon sisällä myös ei-kiireellisissä asioissa. Julkisuudessa on esitetty tarvittavan tuhat uutta lääkäriä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi.

On aivan selvää, että Suomessa ei ole tuhatta lääkäriä odottelemassa näitä vakansseja. Meillä on kuitenkin riittävästi lääkäreitä, jos otetaan mukaan yksityissektori ja etenkin työterveyshuolto.

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen piirissä on noin 1,9 miljoonaa suomalaista. Ongelmana on se, että tämä sairaanhoitopalvelu on sisällöltään erilainen riippuen työnantajan tekemästä sopimuksesta palveluntuottajan kanssa.

Etenkin erilaisten laboratorio- ja kuvantamistutkimusten sekä toimenpiteiden osalta vaihtelu on suurta. Jos sopimuksessa ei näitä ole, joutuu työntekijä hakeutumaan esimerkiksi terveyskeskukseen saadakseen näitä palveluita. Nämä 1,9 miljoonaa ihmistä siis käyttää osittain kahta perusterveydenhuollon palvelujärjestelmää, ja julkisen terveydenhuollon on varauduttava tähän rinnakkaiskäyttöön.

Olisi koko palvelujärjestelmän kannalta järkevää, että työterveyshuollon sairaanhoidon palvelujen sisältö määriteltäisiin niin, että tällaista rinnakkaista palvelujen käyttöä ei tarvittaisi.

Toinen merkittävä asia on työterveyshuollon sairaanhoidon korvausperuste. Meillä on amerikkalaistyyppinen – kallis – käynti- ja toimenpidekohtainen korvausperuste.

Tämä järjestelmä sisältää kannusteen palveluntuottajalle tuottaa mahdollisimman paljon käyntejä ja toimenpiteitä. Sen vuoksi olisikin perusteltua siirtyä vuosikohtaiseen nuppi- eli kapitaatioperusteiseen korvausmalliin, jolloin tuottajille tulisi kannuste tuottaa palvelut tarkoituksenmukaisimmalla tavalla esimerkiksi lisäten hoitajakäyntejä, nettineuvontaa ja puhelinkonsultaatioita.

Näin toimien todennäköisesti osa nykyisistä resursseista vapautuisi muuhun käyttöön eli muun väestön hoitoon. Hyvinvointialueet voisivat ohjata osan väestöstään näiden palveluntuottajien hoidettavaksi.

Erkki Lehtomäki

lääkäri, Lempäälä

