Oikeudenkäyntien kalleudesta puhutaan paljon. Usein puheenvuoroissa ei erotella rikos- ja riitajuttuja toisistaan. Rikosjutuissa kansalaisen vastapuolena on syyttäjä eli valtio eli yhteiskunta. Jokainen väärä rikostuomio syö oikeuslaitoksen uskottavuutta ja antaa henkistä tilaa kansalaisten omille ratkaisuille, omankädenoikeudelle.

Syyttäjän eli valtion tavoitteena ei voi olla mahdollisimman kovan tuomion saaminen vaan oikean ja oikeasuhtaisen tuomion saaminen rikoksesta. Kun syytetty on puolustautunut ja sen seurauksena tuomio on tullut vähäisemmästä teosta kuin mistä on syytetty, tulisi oikeudenkäyntikulut korvata kokonaisuudessaan. Ilman puolustusta henkilö olisi tuomittu liian ankarasti. Tuomio liian ankarasta teosta on väärä tuomio.

Tina Taivaloja

varatuomari, Helsinki

