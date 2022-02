Vaatimuksillaan etupiirijaosta Venäjän presidentti pitää lännen edessä peiliä ja osoittaa myös Euroopan unionin vanhoja heikkouksia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää länttä paitsi jännityksessä myös peilin edessä. Kun Putin osoittaa, missä Venäjän mielestä kulkee linja lännen ja idän välillä, Putin tulee osoittaneeksi Euroopan unionin vanhoja heikkouksia.

Kävi myös niin kuin pelättiin. Koronaviruspandemia toi uudella voimalla esiin jyrkentyneen geopoliittisen vastakkainasettelun. Samaan aikaan Euroopan unionin sisällä demokratia on luottamuskriisissä. Ihan niin kuin Putin, myös EU-maiden populistiset ja autoritaariset johtajat hämärtävät demokratian ja autoritaarisuuden rajaa. Nyt oli otollinen hetki vyöryttää Eurooppaan turvallisuuspoliittinen kriisi.

Euroopan unionin toimintakykyä ja uskottavuutta on vuosikausia rapauttanut jatkuva vääntö oikeusvaltioperiaatteista. Sille Putin voi perustaa arvionsa heikosta EU:sta.

Moskovassa tiistaina Putinia tapaamassa käynyt Unkarin pääministeri Viktor Orbán on kaventanut oikeusvaltiota ja kansalaisyhteiskunnan vapauksia niin paljon, ettei Unkari saa demokratia-arvioinneissa sellaisia pisteitä, mitä voisi odottaa EU:n ja Naton jäsenmaalta. Samat huolet koskevat Puolaa. Puola johtaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä Etyjiä, joka yrittää saada Venäjän pitämään kiinni yhdessä sovituista kansainvälisistä sitoumuksista.

Saksassa parlamentissa on puolue, jota uusnatsit tukevat. Ranskassa presidentinvaaleissa on vaali toisensa jälkeen ehdokkaana Venäjän-mielinen populisti. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ajaa Nato-maat riitelemään keskenään. Capitol-kukkulalla Washingtonissa mellakoitiin vuosi sitten.

Suurvaltapelin asetelma on niin vahva, että myös pandemian keskellä Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä keskittyvät lähinnä hyötymään kriisistä. Putin osuu etupiirivaatimuksillaan moneen kipupisteeseen.

Heikko EU on haaste Suomelle, sillä EU:n turvallisuuspoliittisen roolin kasvamiseen on ladattu paljon toiveita. EU:lla ei kuitenkaan ole resursseja, joilla vastakkainasettelua Venäjän kanssa voitaisiin estää.

Asetelmassa on paljon tuttua Euroopan lähihistorian aiemmista kriiseistä. Jos niistä on jotain opittu niin se, että turvallisuus on kokonaisvaltaista. Demokratia on hyvään ja ihmisarvoiseen elämään ylivoimainen käyttöjärjestelmä. Sen parasta puolustusta on hyvän arjen, demokraattisten instituutioiden ja yhteiskunnan yhtenäisyyden vaaliminen. Eri asia on, ymmärretäänkö yhtenäisyyden ja luottamuksen merkitys EU:ssa ja myös Suomessa.

