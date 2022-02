Koulupäivät sisältävät leikkejä ja vuorovaikutusta, arvostamisen harjoitteita ja iloisia kohtaamisia.

Antti Majander oli haastatellut kirjailija Iida Raumaa, ja Suvi Ahola arvosteli hänen kirjansa Hävitys. Tapauskertomus. (HS 30.1.). Kouluväkivalta on tärkeä aihe, ja on hyvä, että siitä kirjoitetaan ja puhutaan.

Neljäkymmentävuotisen opettajanurani aikana kymmenissä eri kokoonpanoissa olemme ensimmäisistä luokkakohtaamisista alkaen puuttuneet kiusaamisen ehkäisyyn erilaisin ryhmäytysmetodein. Koulupäivät, jotka eivät näy huoltajille, sisältävät leikkejä ja vuorovaikutusta, arvostamisen harjoitteita ja iloisia kohtaamisia, joita Iida Rauma ei valitettavasti ole nostanut esiin.

Jokainen lapsi on oman oppimispolkunsa subjekti, valtavan tärkeä kokija. Me luokanopettajat olemme koulutuksemme pohjalta juuri tämän arvomaailman äärellä ja koetamme luoda luokkaan kunnioituksen ja välittämisen ilmapiirin. Koulu ei ole vankila tai keskitysleiri, vaan selkeiden, turvallisuutta takaavien sopimusten paikka, jossa muun muassa aktiivisen oppilaskuntatyön kautta jokainen lapsi tulee kuulluksi. Neuvottelu pelisäännöistä on oleellinen osa kouluyhteisön toimintaa.

Olen pahoillani, että Iida Rauman kirjan – tosin en ole vielä lukenut sitä – pohjalta huoltajille saattaa välittyä virheellinen kuva opettajien moraalista. Me todella välitämme ja olemme sitoutuneet tehtäväämme lapsen parhaaksi. Huoltajien rooliin emme voi puuttua. Koulussa ei sallita väkivaltaa.

Tuire Harjola

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.