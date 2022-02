Opiskelijat suosivat julkisen liikenteen ja pyöräilyn kehittämistä, sillä yksityisautoilu on merkittävä menoerä opiskelijan lompakolle.

Helsingin Sanomien jutussa ”Herttoniemeen rakennettiin kerrostalo, jossa on vain kourallinen autopaikkoja” (26.1.) luotiin yksipuolista mielikuvaa opiskelijan arjesta.

Parkkialueiden rakentaminen on kallista, mutta myös osittain tarpeetonta kerrostaloihin, joiden läheisyydessä on parkkihalleja tai muuta varattavaa pysäköintitilaa. Opiskelijan kaupunki 2019 -tutkimuksen mukaan opiskelijoista ainoastaan 11 prosenttia kertoo, että autoilu on heille mieluisin liikkumistapa. Herttoniemen 130 asunnon kymmenen autopaikkaa on siis oikeasuhtainen.

Välttämällä tarpeetonta rakentamista opiskelija-asuntosäätiöt voivat toimia kohtuuhintaisen asumisen mahdollistajina. Parkkipaikkojen rakentamis- ja huoltokustannukset jakautuvat kaikkien asukkaiden kesken tasapuolisesti, riippumatta siitä, onko paikalle käyttötarkoitusta vai ei. Opiskelijat suosivat julkisen liikenteen ja pyöräilyn kehittämistä, sillä yksityisautoilu on merkittävä menoerä opiskelijan lompakolle.

Helsingin kaupungilla on tavoitteena edistää sähkö- ja yhteiskäyttöautoilua Helsingin pysäköintistrategia 2022:n mukaisesti. Parkkipaikkojen rakentamisen sijaan julkisen liikenteen, pyöräilyn ja yhteiskäyttöautoilun kehittäminen on siis kestävämpää opiskelijan talouden ja ympäristön kannalta

Diana Muraskina

puheenjohtaja, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.