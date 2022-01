Rikostutkinnan tärkeysjärjestyksestä olisi säädettävä laissa.

Helsingin Sanomat on viime viikkoina kertonut rikostutkinnan ongelmista. Ihmiskaupparikosten tutkinnassa näyttää olevan vakavia ongelmia. Seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinta viipyy vuosia.

Ongelmia on myös muissa tutkinnoissa. Olen asiakkaani puolesta tehnyt vakavassa asiassa rikosilmoituksen Itä-Suomen poliisille syyskuussa 2018, mutta tutkintaa ei ole vieläkään aloitettu.

Helsingin Sanomat kertoi (20.1.), että syyttäjä on nostanut syytteitä Elokapinan toimintaan liittyviä henkilöitä kohtaan. Rikoksiksi epäillyt teot ovat tapahtuneet viime syksynä. Jostain syystä nämä tutkinnat ovat edenneet niin, että poliisi on saanut asiat tutkituksi ja syyttäjä on päättänyt jo syytteistäkin.

Se, joka päättää poliisin vajavaisten tutkintaresurssien kohdentamisesta, käyttää suurta yhteiskunnallista valtaa. Esitutkintalaki on kirjoitettu ajatuksella, että kaikki poliisin tietoon tulleet rikokset tutkitaan.

Ainoa tutkintajärjestystä koskeva säännös määrittää, että alle 18-vuotiaan tekemäksi epäillyt rikokset on tutkittava kiireellisesti. Lapsen olleessa uhrina vastaavaa kiireellisyysperustetta ei ole.

Tutkittavien rikosepäilyjen kasautuessa yhä pahemmin – ja syyteoikeuden vanhentuessa joidenkin juttujen osalta – olisi tärkeysjärjestyksestä pikaisesti annettava erilliset säännökset. Näin saataisiin tutkintajärjestykseen liittyvä harkinta laillisuusvalvonnan piiriin, kun olisi normi, jonka noudattamista voitaisiin valvoa.

Markku Fredman

asianajaja, prosessioikeuden dosentti

Helsinki

