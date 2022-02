Savon Sanomat arvostelee hallituksen talouslinjauksia.

”Viime keskiviikkona talouspolitiikan arviointineuvosto murehti julkisen talouden velkaantumista ja kehotti hallitusta vakauttamaan velkasuhdetta. Jo torstaina Taloustieteellisen yhdistyksen tilaisuudessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) nosti kädet pystyyn ja ilmoitti tehtävän olevan hallituskoalitiolle erittäin vaikea.”

”On sääli, jos hallituksessa vaikeiden asioiden edessä käännetään pää pois ja annetaan hanskojen pudota, kun pitäisi ryhtyä toimiin tuottavuuden kasvattamiseksi. Juuri antautumismielialaan Suomella ei ole varaa.”

”Vaikka taloudessa näyttää nyt menevän hyvin, kun koronapandemian patoamaa kysyntää purkautuu yhä tänä vuonna, Suomessa talous palaa ykkösellä alkaviin lukemiin ensi vuodesta eteenpäin. Semmoisen talouskasvun oloissa julkinen talous ei yksinkertaisesti kykene huolehtimaan kustannuksista, joita väestön ikääntyminen nopeasti kasvattaa.”

”Saarikon mukaan ministeriössä on laskettu, että 2,2 prosentin talouskasvu vuoteen 2025 asti ja työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin tasapainottaisivat talouden täysin. Leikkauksia ei silloin tarvittaisi. Laskelma on tietysti totta, mutta siinä pulma onkin: miten saada luvut todeksi.”

”Toistaiseksi hallitus on päättänyt toimista, joiden vaikutukseksi on arvioitu 455 miljoonaa euroa. – – Helmikuussa hallituksen on tarkoitus saada päätöksiä, jotka pienentäisivät epätasapainoa 110 miljoonan euron verran. Tehtyjä toimia voi perustellusti pitää näpertelynä.”

”Pelissä on myös Suomen finanssipolitiikan uskottavuus, jonka heikentäminen tai menettäminen tulisi todella kalliiksi ja saattaisi johtaa muutamassa vuodessa sopeutustarpeen merkittävään kasvuun.”

Turun Sanomien mukaan koronavirusepidemian pitkittyminen on tähän saakka perustellut löysän finanssipolitiikan jatkamista, mutta nyt on aika kiristää linjaa.

”Keväällä hallitus valmistautuu viimeiseen budjettiinsa ennen vuoden kuluttua käytäviä eduskuntavaaleja. Se on viimeinen hetki täyttää lupaukset uusista työllisyystoimista.”

”Hallitus on vaikeassa tilanteessa. Sen soisi osoittavan vastuullisuutta linjaamalla kestävästi pidemmän aikavälin taloudenpitoa eikä sortuvan lyhytnäköisesti tekemään paljon lupauksia sisältävää vaalibudjettia.”

”Suomessa on joka tapauksessa lähivuosina tehtävä julkisten menojen uudelleenarviointia. Väestön ikääntyminen ja vihreä siirtymä kasvattavat menopaineita. Uusien hyvinvointialueiden käynnistäminen voi tuoda jo lyhyellä aikavälillä isoja haasteita.”