Varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä kirjoitti (HS Mielipide 30.1.) varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta. Tilanne oli huolestuttava jo ennen koronaviruskriisiä, joka kuitenkin on pahentanut tilannetta entisestään.

Minulla on liki nelivuotias lapsi. Hän on ollut puolitoista vuotta päiväkodissa, ja hänen saamansa varhaiskasvatus on ollut erinomaisen hyvää. Lapsi on saanut ystäviä ja oppinut rutkasti uusia taitoja. Lasta on tuettu ja kannustettu, mikä näkyy hänen vahvana perusluottamuksenaan. Tilanne saattaisi olla toinen ilman näitä hienoja ammattilaisia.

Tilanteen epävarmuus kuitenkin huolestuttaa. Jos henkilöstövajetta aletaan paikata epäpätevillä työntekijöillä ennemmin kuin korjattaisiin ammattilaisten työoloja ja palkkausta, varhaiskasvatuksen laatu heikkenee. Tällä on kauaskantoisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin, oppimiseen ja tasa-arvoon. Miksi varakas kaupunkimme valitsee säästää lapsista ja sitä kautta tulevaisuudestaan?

Anni Burman

Helsinki

