Ajatus kansalaisten kontrolloinnista on länsimaiselle demokratialle vieras. Se vie helposti negatiiviseen kierteeseen.

Koronavirus­pandemian alku­aikoina Suomen tapaa hoitaa pandemiaa kiiteltiin. Uusia rajoituksia säädettiin pikavauhtia, ja tartuntojen ollessa vähänkään nousussa rajoituksia kiristettiin nopeasti.

Rajoituksilla on ollut maan korona­strategiassa paikkansa, ja tätä toimintatapaa on haluttu systemaattisesti jatkaa. Huomion­arvoista on, että rajoituksista päättäminen ja niiden tehokas toimeenpano on ollut mahdollista vain, koska me suomalaiset olemme luottaneet päättäjiimme.

Tätä luottamusta koetellaan nyt. Rajoitusten purkaminen on nimittäin osoittautunut Suomelle vaikeaksi. Päätökset ovat olleet sekavia, ja niiden toimeenpano on ontunut.

Esimerkiksi ravintoloiden aukioloaikoja kevennettiin tavalla, jota alan toimijat pitivät epätarkoituksenmukaisina. Kuntosalien rajoitusten purkua puolestaan edelsi useiden hallinto-oikeuksien ratkaisu keskeyttää jo tehdyt sulkupäätökset perusteettomina. Kulttuuri- ja tapahtuma-alan rajoitusten purkamista ei ole tosiasiallisesti edes aloitettu.

Rajoituksista eniten kärsivien toimijoiden vasta-argumentit on ohitettu kevyesti, vaikka kyse on kymmenientuhansien ihmisten oikeudesta työhön ja elinkeinon harjoittamiseen. Syitä vastentahtoiseen rajoitusten purkuun on varmasti useita, mutta luottamuksella lienee osuutensa myös tässä. Rajoitusten purkaminen nimittäin edellyttää juuri sitä – luottamusta.

Päättäjien pitäisi nyt pystyä luottamaan meihin kansalaisiin. Näyttää kuitenkin siltä, että tätä luottamusta ei tahdo riittää. Jo lähtökohtaisesti epärealistiset suositukset testauksista, karanteeneista ja rajoituksista yhdistettynä sekavaan viestintään sekä avoimen vuoropuhelun puute niiden toimijoiden kanssa, joita rajoitukset eniten koskettavat, suorastaan huutavat epäluottamusta. Suomalaisia on ilmeisesti syytä kontrolloida jatkossakin tiukasti, löytyypä tälle perusteluja tai ei.

Ajatus kansalaisten kontrolloinnista on itsessään länsimaiselle demokratialle vieras. Se vie helposti negatiiviseen kierteeseen. Päättäjien kansalaisiin kohdistama epäluottamus kimpoaa nimittäin takaisin.

Huonosti perustellut rajoituspäätökset – tai rajoitusten hidas purkaminen – näkyvät varmasti kansalaisten kasvavana epäluottamuksena päättäjiä kohtaan. Alkuperäinen vahvuutemme, rakenteellinen luottamus, lähtee rapautumaan.

Luottamus on toimivien yhteiskuntien sosiaalinen liima. Mitä luottavaisempia olemme suhteessa toimintaympäristöömme, sen paremmin kestämme muutoksia ja epävarmuutta.

Suomessa luottamuksella on perinteisesti mennyt hyvin. Tämä selviää muun muassa talousjärjestö OECD:n viime kesänä julkaisemasta luottamusarvioinnista, jonka mukaan vuonna 2019 peräti 64 prosenttia suomalaisista ilmoitti luottavansa hallitukseen. OECD-maiden keskiarvo oli 45 prosenttia. Luottamuksen heikentymisestä on syytä olla huolissaan.

Meidän suomalaisten kokemus oikeudenmukaisesta poliittisesta päätöksenteosta on päättäjiimme kohdistaman luottamuksen perusta. Jos päätösten lopputulos herättää hämmennystä ja turvattomuutta, on selvää, että on epäonnistuttu. Ei viestinnässä, vaan luottamuksen rakentamisessa.

Tulevaisuudentutkija Leena Ilmola-Sheppard puhui vuonna 2013 Sitran Uusi turvallisuus -foorumissa. Hän sanoi: ”Kun epätodennäköinen tapahtuu ja epäsäännöllisyys on sääntö, poliittinen päätöksenteko on helposti jäykkää ja näköalatonta. Tehdyt päätökset vanhenevat nopeasti. Yksittäinen ihminen kokee turvattomuutta, eikä elämä tunnu olevan omissa käsissä. Asetelma on vaarallisen hedelmällinen yhteiskunnalliselle kaaokselle”.

Nuo lauseet kuulostavat nyt hämmästyttävän ajankohtaisilta. Mutta Ilmola-Sheppard myös lohdutti kuulijakuntaansa: “Lisääntyneen epävarmuuden ja pelon tilassa Suomella on yksi iso etu: luottamus.” Onhan näin jatkossakin?

Kirjoittaja on Ellun kanat -konsultti­toimiston toimitusjohtaja.