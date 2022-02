Sairaanhoitajan palkkamonttu on todellakin syvä

Olen seurannut mielenkiinnolla Helsingin Sanomissa käytyä keskustelua kunta-alan uuden työehtosopimuksen ympärillä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toi ilmi (HS 29.1.) päällimmäisen syyn taistoonsa hoitajien palkankorotusten puolesta: todella syvä monttu. Kunta-alan työnantajia edustava KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen yritti loiventaa (HS 30.1.) tätä monttua huomauttamalla, että sairaanhoitajien keskipalkka on noin 3 370 euroa kuukaudessa. Hän korosti sen olevan enemmän kuin mitä valtaosa suomalaisista ansaitsee. Jalonen kertoi myös pitävänsä yhden sopimusalan vaatimusta muita suuremmasta palkankorotuksesta epärealistisena.

Jalosen ja kaikkien muidenkin on kuitenkin tärkeää huomioida, että tämä keskipalkka sisältää kaikki vuorotyölisät. Sen ansaitakseen sairaanhoitajan on oltava töissä, poissa perheen luota, loputon määrä iltoja, öitä, viikonloppuja ja juhlapyhiä. Paljon realistisemman kuvan hoitoalan palkkakuopasta antaa keskipalkan sijaan peruspalkka. Sairaanhoitajan peruspalkka oli vuonna 2020 Tilastokeskuksen raportin mukaan 2 567 euroa kuukaudessa. Monttu on todellakin syvä.

Taru Mäkelä

kätilö, sairaanhoitaja, Oulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.