Vanhakaupunginkosken padon purkua haluavat ovat asettaneet itsensä luonnon yläpuolelle: heidän rakentamansa tekoluonnonkoski olisi luontoakin parempi.

Kukaan ei kiellä viimeisen noin sadan vuoden patorakentamisen aiheuttamaa vaelluskalojen ahdinkoa. Helsingin Vanhankaupunginkoskella padon purkua ajavat tahot ovat kuitenkin oudoilla vesillä, jossa vaadittavilla myönnytyksillä ei ole mitään rajaa.

Vantaanjoki on jo nyt Suomenlahden tuottoisin meritaimenjoki, jonka suun toinen alkuperäinen haara on auki kalojen nousulle. Tältä osin Vanhankaupunginkoski on siinä ideaalitilassa, jota tavoitellaan perustellusti kaikille padoille. Myös padon yhteydessä toimivan museovoimalan käyttö on lopetettu, sillä sen turbiinit tappavat mereen palaavia kaloja.

Vanhankaupunginkoski on ollut pitkään ihmistoiminnan näyttämönä, ja suukosken jyrkkyyden määrännyt peruskallion muoto on johtanut jyrkemmän länsihaaran valjastamiseen sähkövoiman tuotantoon 1800-luvun lopulla. Kyseinen pato ja ympäröivät rakennukset muodostavat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, joka ei ole reproduktiivinen toisin kuin itähaaran kautta jokeen nouseva taimen- ja lohikanta. Muut kalalajit eivät nousisi jokeen luonnontilassakaan peruskalliopohjan määrittämän jyrkkyyden takia.

Yhteiskunta toimii siten, että erilaisia arvostuksia ja painotuksia pyritään sovittamaan yhteen. Tässä virtavesien puolustajille mikään ei riitä. Kosken jyrkkyys johtuu sen pohjan peruskallion luontaisesta muodosta, mitä virtavesiaktiivit eivät halua tunnustaa. Näin Vanhakaupunginkosken padon purkua haluavat ovat asettaneet itsensä myös luonnon yläpuolelle: heidän rakentamansa tekoluonnonkoski olisi luontoakin parempi. Purkuhanke on lähtökohtaisesti eettisesti epäilyttävällä pohjalla ja kulttuurivihamielinen.

Teemu Mökkönen

arkeologi, virtavesiaktiivi, Helsinki

