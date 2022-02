Kylmän sodan Suomi -sarjan vastaanottokin kertoo, ettei suomettumista ole edes häpeän osalta käsitelty tarpeeksi.

Pohtiessamme etukäteen toimittaja Jari Tervon kanssa Kylmän sodan Suomi -sarjan aiheita, esitti käsikirjoittaja Marjo Vilkko kiinnostavan kysymyksen: miltä suomettuminen tuntui? Valitsimme tunteiden käsittelyn yhdeksi näkökulmaksemme.

Televisioesityksen jälkeen kysymys voisi nyt kuulua: miltä Kylmän sodan Suomi tuntui?

Sarjaan liittyvässä laajassa keskustelussa on tietenkin kuultu myös kriittisiä ääniä. Sen on sanottu keskittyvän liiaksi suomettumisen häpeällisyyteen: oliko Suomella vaihtoehtoja?

Televisiosarjoista löytää usein sitä, mitä niistä haluaa löytää. Jo ensimmäisessä jaksossa tuotiin esille – ja asiasta muistutettiin pitkin sarjaa –, että ulkopolitiikassa Suomella ei hävityn sodan jälkeen aggressiivisen hirmuvallan naapurina ollut vaihtoehtoja.

Sarjan keskeisin kysymyksenasettelu liittyi siihen, mitä tästä seurasi – kuinka sopeutuminen elämään kommunistisen diktatuurin vieressä vähitellen vaikutti yhä enemmän Suomen sisäpolitiikkaan, kulttuuriin, mediaan, kouluun ja arkielämään. Miten eri tahot hyötyivät tästä? Kuinka niin monet suomalaiset opettelivat valehtelemaan, myös itselleen? Miltä se tuntui? Ja tuntuu?

Häpeä on voimakas tunne, ilmeisesti jo sanana. Sen huomaa sarjan vastaanotostakin, mikä kertoo, ettei suomettumista ole edes häpeän osalta käsitelty tarpeeksi. Vuosikymmeniä jatkunut koko julkisen elämän läpäissyt valehtelun ilmapiiri on asia, jonka voisi ajatella herättävän häpeää. On eri asia ymmärtää, että esimerkiksi yya-sopimukselle ei ollut vaihtoehtoa, ja miettiä, mitä seurauksia kansakunnalle on vaikkapa siitä, että V. I. Leninin syntymäpäiviä juhlittiin yli tuhannessa tilaisuudessa, niin kuin vuonna 1970 tapahtui. Jokaisessa tilaisuudessa joku suomalainen piti puheen, jossa Leniniä ylistettiin.

Tämän tarinan puristaminen televisiosarjaksi tarkoitti väistämättä valintojen tekemistä. Veli-Pekka Leppäsen kirjoituksessa (HS Mielipide 29.1.) kysyttiin, miksei haastateltavana ollut enempää ulkopolitiikan tekijöitä, ja kummasteltiin myös ”viihdetaiteilijan” asiantuntijaroolia.

Yksi valinnoistamme oli, että halusimme mukaan mahdollisimman paljon suomettumisen aikaa eläneiden opettajien, koululaisten, toimittajien, niin sanotusti tavallisten ihmisten kokemuksia. Ulkopolitiikan käsittelyssä nojattiin haastattelemiemme historiantutkijoiden näkemyksiin. ”Viihdetaiteilija” Mato Valtonen oli mukana, koska halusimme mukaan edes yhden 1970-luvulla julkisesti Neuvostoliittoon kriittisesti suhtautuneen kulttuurielämän toimijan. Sleepy Sleepers oli silloin lähes ainoa lajin edustaja. Jotain sekin siitä ajasta kertoo.

Sain idean suomettumista käsittelevään dokumenttisarjaan 7–8 vuotta sitten, mutta tuolloin TV1:llä epäiltiin asiaa käsitellyn niin paljon jo 1990-luvulla, ettei aihe ehkä enää kiinnosta. Tarvetta suomettumisesta keskustelemiseen näyttää edelleen olevan.

Antti Seppänen

filosofian maisteri (yleinen historia)

vastaava tuottaja, Kylmän sodan Suomi -sarja

Intervisio oy

