Samaa vanhaa tusinatyyliä nousee kaikkialle.

Vuonna 1904 arkkitehdit Sigurd Frosterus ja Gustaf Strengell arvostelivat Eliel Saarisen arkkitehtikilpailussa voittanutta Helsingin päärautatieaseman suunnitelmaa. Arkkitehtien mielestä Saarisen suunnittelema Kansallismuseo oli onnistunut, koska se näytti kansallismuseolta, kun taas rautatieasema oli epäonnistunut, koska sekin näytti kansallismuseolta. Saarinen kuunteli kollegoitaan, ja toteutetussa asemarakennuksessa näkyy yhtä paljon Frosteruksen modernia käsialaa kuin Saarisen romanttista visiota.

Nyt Kansallismuseota ollaan laajentamassa. On surullista nähdä miten 1900-luvun alun modernistiset ajatukset ovat jäykistyneet tylsäksi replikoinniksi. Uutta rakennusta on jo kutsuttu lentäväksi lautaseksi: Kyseessä on avaruusajan retrotuote, jolla ei ole kytköstä vanhaan museorakennukseen ollenkaan. Se voisi yhtä hyvin olla 1950-lukulainen amerikkalaisesta lähiöstä löytyvä huoltoasemaravintola.

Mutta sisällöttömyydestä on jo tullut valtavirtaa arkkitehtuurissamme. Esimerkkinä Töölönlahdenpuistossa komeileva retromodernistinen toimistoparkki, tai Elielinaukiolle kaavailtu monumentaaliversio Kampista tunnetusta Graniittitalosta.

Turun uusi konserttitalo on toinen ajankohtainen esimerkki. Havainnekuvissa se ei erotu Katajanokalle nousevasta Varman toimistorakennuksesta juuri ollenkaan, vaikka kyseessä on kulttuurirakennus. Molemmat talot taas muistuttavat Berliinissä DDR:n toimesta vuonna 1976 avattua ja vuonna 2008 purettua Palast der Republikia.

Vastikään julkaistut, suorastaan naurettavat suunnitelmat Eteläsataman Makasiinirannan rakentamiseksi taas toistavat 1970-lukulaista kongressikeskusarkkitehtuuria. Mallia olisi sen sijaan voitu ottaa Gdanskista tai Lyypekistä siitä, miten historiallisesti ainutlaatuiseen rakennusympäristöön rakennetaan uutta.

Rakennuksen funktiosta, ympäristöstä tai vuosikymmenestä viis – samaa vanhaa tusinatyyliä nousee kaikkialle, eikä kaupunki tee asialle yhtään mitään. Sata vuotta vanha Bauhaus-aate ja 1900-luvun totaalivaltion visiot alkavat jo olla väsyneitä konsepteja. Kysymys lienee, osaavatko arkkitehdit ja kaupunki Eliel Saarisen tavoin kuunnella muita?

Nicolas von Kraemer

historioitsija, Helsinki

