Luopuminen etupiiriajattelusta ja sotilaallisen voiman käytöstä ei ole näköpiirissä.

Ulkoista uhkaa on käytetty vahvistamaan nationalismia ja peittämään sisäisiä ongelmia ja jopa perusteena alueelliseen laajenemiseen. Venäjän presidentin Vladimir Putinin geopolitiikka on alusta lähtien tähdännyt vuonna 1991 hajonneen euraasialaisen yhteisön palauttamiseen. Mittavan varustelun tuloksena Venäjän suurvaltastatus on jälleen tunnustettu. Tässä vaiheessa Venäjän tavoitteet Euroopassa liittyvät ainakin Valko-Venäjän, Ukrainan ja Georgian alueisiin.

Neuvostoliiton hajottua ajettiin Natossa alueellinen puolustus alas. Sitä alettiin rakentaa jossain määrin uudelleen Baltian maiden vaatimuksista kumppanimaa Venäjän vallattua osia Georgiasta vuonna 2008. Venäjä on menettänyt kontrollinsa Natoon liittyneissä maissa ja vastustaa liiton laajenemista jopa sotilaallista voimaa käyttämällä. Etupiiripolitiikka ja sotilaallisen voiman käyttö ajavat maita hakemaan turvaa Natosta, erityisesti Yhdysvalloista.

Venäjä on menettänyt hegemoniansa Itämerellä. Ahvenanmaakin on jäänyt yli 500 kilometrin päähän Pietarista ja vielä kauemmas Kaliningradista. Hyökkäys Ahvenanmaalle, mitä vihreiden miesten operaatiokin olisi, on epärealistinen ilman muita sotatoimia Suomen tai Naton alueen kautta. Venäjälle on selvää, että Suomi ja Ruotsi kuuluvat läntiseen puolustusjärjestelmään. Maiden jäsenyys liitossa kaventaisi Venäjän toimintavapautta, ja Venäjä pitääkin Suomen ja Ruotsin ”neutraliteettia” stabiloivana tekijänä alueella.

Itsenäinen Suomi on suhteessa Venäjään aina etulinjan maa. Venäjä on ilmoittanut ryhtyvänsä ”sotilasteknisiin toimiin”, jos Nato ei sitoudu olemaan laajenematta. Tällaisia toimia ovat kuitenkin olleet jo viime vuosikymmenellä esimerkiksi Iskander-prikaatien sijoittaminen Lugaan ja Kaliningradin alueelle, arktisen prikaatin perustaminen Alakurttiin ja rykmentin ja panssarivaunupataljoonan lisääminen Pihkovan ilmarynnäkködivisioonaan sekä uusien pitkän kantaman täsmäaseiden käyttöönotto. Myös lentoliikenteen elektronista häirintää on kokeiltu.

Suomessa arvioidaan yleisistä syistä, ettei Venäjän sotilaallinen potentiaali ole uhka. Ei se normaaliaikana olekaan. Uhka syntyy ei-toivotun tilannekehityksen myötä. Ruotsi on siirtänyt joukkoja Gotlantiin muutaman venäläisen maihinnousualuksen tultua pohjoisesta Itämerelle.

Suomen on kaikissa tapauksissa huolehdittava turvallisuudestaan ja alueellisesta puolustuksestaan itse, tietenkin yhteistyökumppaneiden tukemana. Ruotsin ja Naton jäsenmaiden, Yhdysvallat pois lukien, prikaatit on nopeasti laskettu. Baltian maissa ja Puolassa on niille tarvetta yllin kyllin. Onneksi näkymä siitä, että oma puolustus ajettaisiin alas mahdollisen Nato-jäsenyyden seurauksena, on väistymässä.

Venäjä sai monien hämmästykseksi varusteluohjelmansa 2011–2020 suurelta osin toteutettua. Päivitetty ohjelma 2018–2027 on rahallisesti lähes samansuuruisena käynnissä.

Luopuminen etupiiriajattelusta ja sotilaallisen voiman käytöstä ei ole näköpiirissä. Vähintään tunnustelevat ja harhauttavat toimet jatkuvat.

Lauri Kiianlinna

prikaatikenraali evp.

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.