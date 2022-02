On myönteistä, että poliitikot ovat ottaneet asioihin kantaa.

Viime viikkoina keskustelu Suomen turvallisuuspolitiikasta on aktivoitunut. On myönteistä, että poliitikot ovat ottaneet asioihin kantaa. He ovat selventäneet Suomen nykyisiä linjauksia ja osallistuneet keskusteluun tulevaisuuden linjoista. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) (Yle 10.1.) sekä entiset pääministerit Antti Rinne (sd) (US 19.1.) ja Matti Vanhanen (kesk) (Yle 27.1.) avasivat omia näkemyksiään siitä, missä tilanteissa Suomi voisi hakea Nato-jäsenyyttä. Riippumatta siitä, mitä mieltä on heidän johtopäätöksistään, nämä näkemykset olivat tärkeitä kontribuutioita kansalliseen keskusteluun.

Keskustelu on virinnyt myös siitä, hyväksyykö Suomi aseiden myynnin tai vanhojen aseiden viennin Ukrainaan. Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) tarjosivat näkökulmia asiaan (HS 26.1.). Tuomioja sanoi, että Suomen ei pitäisi näyttäytyä konfliktin osapuolena tai sooloilla asian suhteen. EU-jäsenenä Suomi tietenkin jo on osa konfliktia sanktioiden ja laajemman turvallisuuspoliittisen kehyksen kautta. Voi myös perustellusti kysyä, miten Suomi tässä asiassa sooloilisi, kun suurempi osa eurooppalaisista maista on valmis siirtämään tai myymään Ukrainalle aseita parantaakseen maan puolustuskykyä. Keskustelun jatkuessa puheenjohtaja Niikko teki Twitterissä (27.1.) selvän eron Ukrainan ja EU-jäsenten Ruotsin ja Viron auttamisen välille.

Näistä linjanvedoista on alati muuttuvassa turvallisuustilanteessa tärkeää keskustella julkisesti. Tämä on demokratiamme kannalta olennaista. Mitä enemmän raskaan sarjan poliitikot osallistuvat keskusteluun, sitä parempi.

Charly Salonius-Pasternak

johtava tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.