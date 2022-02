Norja ei salli ydinaseita eikä ulkomaisia tukikohtia alueellaan rauhan aikana.

Nato-maa Norja on omaehtoisesti rajoittanut liittokunnan toimintaa alueellaan. Se ei salli ydinaseita eikä ulkomaisia tukikohtia alueellaan rauhan aikana. Maa on lisäksi rajoittanut liittokunnan sotilaallisten joukkojen toimintaa 24. pituuspiirin itäpuolella. Rajoituksista huolimatta Norja on säilyttänyt Naton turvatakuut.

Norjan kolmas rajaus ei käy Suomelle. Mainittu pituuspiiri kulkee linjalla Hammerfest–Tornio–Tampere eli lähes koko Suomi sijaitsee 24. pituuspiirin itäpuolella.

Kaksi muuta rajoitusta – ei ydinaseita eikä ulkomaisia tukikohtia – olisi kansalaisten mielestäni helppo hyväksyä, koska Venäjä ei voi niitä vastustaa. Esimerkiksi Baltian maissa olevat Naton pysyvät tukikohdat ärsyttävät Venäjää. Kun Suomessa ei olisi liittokunnan joukkoja, Venäjällä ei olisi perustetta väittää Naton uhkaavan sitä Suomen alueelta.

Venäjän vastatoimet voisivat oikeastaan olla vain taloudellisia. Asevoiman käyttöön tai sillä uhkaamiseen Suomi on muutenkin varautunut. Kysymys on puolustuskyvyn riittävyydestä, minkä puolustusliiton jäsenyys varmistaisi. Kaupankäynnin väheneminen tai loppuminen Venäjän kanssa olisi siedettävissä, kun Venäjän osuus Suomen ulkomaankaupasta ei ole suuri. Asiantuntijoiden mukaan Suomi ei ole esimerkiksi riippuvainen Venäjän öljystä tai kaasusta. Vähäisen sähköntuonnin korvaisi Olkiluodon uusi ydinvoimala.

Mielestäni Norjan Nato-malli lisää liittokunnan hyväksyttävyyttä. Se voisi nostaa jäsenyyden kannattajien määrän yli puoleen väestöstä, mitä Nato hakijalta edellyttää. Sitten jäsenhakemus voitaisiin jättää viipymättä vaatimuksella, että turvatakuut astuvat voimaan heti.

Unto K. Kokko

yleisesikuntaeverstiluutnantti evp.

Helsinki

