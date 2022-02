Varusmiesten jaksaminen ja hyvinvointi on Puolustusvoimille tärkeää

Puolustusvoimilla on vastuu henkilöstön palvelus- ja terveysturvallisuudesta kaikissa tilanteissa.

Helsingin Sanomissa (31.1.) käsiteltiin varusmiespalvelukseen liittyviä haasteita. Jutun otsikossa ollut lainaus ”Varusmiesten hyvinvointi ei kiinnosta ketään” tuntui kohtuuttomalta, kun otetaan huomioon Puolustusvoimien henkilökunnan lukuisat toimenpiteet koronaviruspandemian aikana. Tammikuun alusta joukko-osastojen henkilöstö ja varusmiehet ovat joutuneet haastavaan tilanteeseen erittäin nopeasti leviävän omikronvariantin takia. Alustavia merkkejä tilanteen helpottumisesta on nähtävissä.

Varusmiesten jaksaminen ja hyvinvointi on Puolustusvoimille tärkeää. Puolustusvoimat ottaa vakavasti viitteet palvelusmotivaation heikkenemisestä. Hyvä motivaatio on perusedellytys oppimiselle. Edellisten koronavirusajan saapumiserien palautteissa palvelusmotivaatio on ollut hyvällä tasolla. Kannustamme edelleen kaikkia varusmiehiä ottamaan epäkohdat rohkeasti esille oman henkilökunnan tai varusmiestoimikunnan yksikköedustajan kanssa. Palautteen avulla kykenemme puuttumaan ongelmiin. Koulutukseen pääsee ja ehtii mukaan vielä koronaan sairastumisen ja parantumisen jälkeen. Kaikkia tuetaan palveluksen suorittamisessa.

Alokas toi jutussa esille huolen lomille pääsystä ja yleisestä tiedonkulusta. Henkilökunnan ja varusmiesten tartuntatapaukset aiheuttavat pikatilanteita, kun perusyksiköissä on käynnistetty suojautumistoimenpiteet varusmiesten ja henkilökunnan terveysturvallisuuden varmistamiseksi ja taudin leviämisen rajoittamiseksi. Tiedonkulun viiveet aiheuttavat luonnollisesti epätietoisuutta. Varusmiesten vapaita on jouduttu koronaviruksen takia siirtämään lyhyelläkin varoitusajalla, mikä ei ole yksilön näkökulmasta koskaan hyvä asia.

Koronatilanteesta huolimatta uusien alokkaiden koulutus on saatu käyntiin. Alokasjaksoa on kulunut nyt neljä viikkoa, ja alokkaiden ensimmäiset taistelukoulutukset ovat käynnissä. Koulutusta annetaan mahdollisuuksien mukaan myös koronalle altistuneille pienryhmissä ja verkko-oppimisen keinoin. Yli neljä viikkoa pitkät kiinniolot ovat poikkeuksia ja johtuvat sairastumisista. Viime viikolla annettu ohjeistus mahdollistaa suunnitelman mukaiset vapaajaksot myös oireettomille altistuneille. Puolustusvoimat ottaa huomioon käytännöissään muun yhteiskunnan ohjeistuksen ja siinä tapahtuvat muutokset.

Hienoisesta koronavirustilanteen helpottamisesta huolimatta tautia on vielä paljon liikkeellä. Puolustusvoimat on kuitenkin valmiusorganisaatio ja kykenee ketterästi muuttamaan ja sopeuttamaan toimintaansa. Yhdessä tekemällä selvitään haastavistakin tilanteista.

Ari Lehmuslehti

eversti, Pääesikunnan koulutusosasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.