Kuten lehdestä on saatu lukea, viime päivien lumimyräkkä on vaikeuttanut sanomalehtien ja postin jakamista myös pääkaupunkiseudulla.

Jokainen postin saaja voi osaltaan auttaa postinjakajaa huolehtimalla oman postilaatikkonsa edustasta. Lumen poisto laatikoiden edestä ja myös laatikon ja nimi- ja osoitetekstien päältä nopeuttaa jakelua.

Postilla on paljon uusia työntekijöitä. Se tarkoittaa, että jakajan on luettava jokaisen laatikon tietoja. Tämä on ensiarvoisen tärkeää varsinkin kun osalla alueista jaetaan myös osoitteellista postia öiseen aikaan varhaisjakelun yhteydessä. Kiitokset kaikille asiansa jo hoitaneille!

Petteri Goltz

Hesarin jakaja jo lähes 40 vuotta, Kirkkonummi

