Olisi pelottava ajatus, että koulu yht’äkkiä päättäisi sulkeutua muusta yhteiskunnasta irralliseksi saarekkeeksi, jossa älylaitteet loistavat poissaolollaan.

Luokanopettaja Risto Suutarinen (HS 29.1.) ja lukion opettaja Anna-Mari Kaján (HS 1.2.) ilmaisivat mielipidekirjoituksissaan huolensa älypuhelinten kielteisistä vaikutuksista oppilaisiin: puhelimet häiritsevät vuorovaikutusta ja keskittymistä. Opettajat haaveilivat oppimisympäristöstä, josta älylaitteet olisi poistettu.

Olen mediakasvattaja ja tämä olisi minusta suuri virhe.

Elämme yhteiskunnassa, jossa älylaitteet ovat kaikkialla. Jos katsoo ympärilleen julkisessa liikennevälineessä, lähes jokainen tuijottaa kännykkäänsä. Mediajätit pitävät kuluttajia otteessaan koukuttavien audiovisuaalisten manipulointikeinojen avulla. Laitteet opettelevat käyttäjänsä tavoille – ne tarjoavat koko ajan uutta ja kiinnostavaa nähtävää ja tehtävää.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän tehtävä on valmistaa lapsia laaja-alaisesti siihen maailmaan, johon he kasvavat ja jossa heidän olisi tarkoitus elää ja vaikuttaa. Se maailma on nykyään ja tulevaisuudessa yhä audiovisuaalisempi. Tietokoneiden ja älylaitteiden käyttötaito kansalaistaitona korostuu vuosi vuodelta. Olisi pelottava ajatus, että koulu yht’äkkiä päättäisi sulkeutua muusta yhteiskunnasta irralliseksi saarekkeeksi, jossa älylaitteet loistavat poissaolollaan. Silloinhan nuoret jätettäisiin tyystin markkinavoimien armoille!

Opetushallitus ajattelee onneksi toisin: opetuksen järjestäjiä sitovissa opetussuunnitelmissa on laajoja kirjauksia mediakasvatuksesta. Monilukutaidon merkitystä korostetaan ja oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisen viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla. Opettajien tulisi huomioida tämä kaikessa opetuksessaan.

Entisaikoina opettajaa saattoi ärsyttää se, että haavemaailmoihinsa unohtunut oppilas piirteli kynällään vihkoon jotain aivan opetukseen kuulumatonta. Kukaan ei tainnut silti ehdottaa kynien kieltämistä – onhan niistä niin paljon hyötyä. Samalla tavalla myös älylaitteet voidaan valjastaa hyötykäyttöön.

Omassa työssäni koulutan opettajia kamerakynän pedagogiikan pariin. Kyseessä on suomalainen pedagoginen innovaatio, jossa älylaitteen videokuvaustoimintoa käytetään kynän tavoin monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä.

Vuosina 2015–2022 olen kiertänyt Suomea ja kouluttanut parituhatta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajaa kaikille kouluasteille soveltuvan menetelmän pariin. Kokemus on ollut yhteneväinen: oikein käytettynä älylaite rikastaa opetusta ja oppimista. Siitä ei ole häiriötä, päinvastoin se auttaa oppilaita keskittymään ja tehostaa vuorovaikutusta. Tavallisesti hiljaiset ja erilaiset oppijatkin puhkeavat kukkaan.

Kun opettaja teettää oppilailla yksinkertaisia, kulloinkin opiskeltavaan aiheeseen sopivia videokuvaustehtäviä, asiaa käsitellään uusista näkökulmista ja eri aistit ovat aktiivisia: aivoissa syntyy muistijälkiä moneen eri paikkaan. Samalla lisääntyy omakohtainen ymmärrys siitä, miten tuo yhteiskuntaamme pyörittävä väline toimii.

Arttu Haglund

elokuvakasvattaja, tuottaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.