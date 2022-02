Arttu Rintanen suunnitteli harrastuksenaan Helsingin kaupunginosille 61 vaakunaa (HS 29.1.), mistä on virinnyt vilkas keskustelu heraldiikasta. Hyvä niin.

Minua harmittaa entisten kuntien nimien ja vaakunoiden häviäminen maakunnista. Vielä 40 vuotta sitten Suomessa oli 518 kuntaa, kun niitä nyt on 309. Kuntien yhdistyminen on luonnollinen kehitys, mutta mikä vimma on hävittää kuntien nimiä ja vaakunoita tienvarsilta?

Kun matkustaa Kuopiosta Siilinjärven kautta koilliseen Nilsiää kohden, tulee Nilsiän sijasta Kuopion raja kaupungin kyltteineen. Samoin kun menee luoteeseen Maaninkaa kohden, tulee vastaan samainen Kuopion kaupungin raja. Ei tunnu matkaajasta järkevältä, kun kaupungista poispäin ajettaessa Kuopio tulee korpimaisemassa uudelleen vastaan.

Ehdotan, että kuntien yhdistyessä kartalta poistuvan kunnan nimi ja vaakuna saisivat jäädä entisille rajoille emokunnan tunnusten alapuolelle – vaikka pienempinäkin. Tämä vahvistaisi asukkaiden identiteettiä ja kotipaikkarakkautta. Myös matkaajan olisi helpompi suunnistaa.

Jouko Tikkanen

Sipoo

