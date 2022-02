Edustuksen kasautuminen pienelle joukolle hyödyttää sekä poliittista eliittiä että instituutioita.

Aluevaaleissa valituista yli 77 prosenttia istui valmiiksi kotikuntiensa kunnanvaltuustoissa, ja kansanedustajistakin aluevaltuustoissa istuu nyt yli puolet. Kun lisäksi lähes kaikki kansanedustajat ovat myös kunnanvaltuutettuja, on julkisuudessa (muun muassa HS Pääkirjoitus 14.1.) esiin noussut kysymys päättäjien kaksois- tai kolmoisroolien vaikutuksesta ja mahdollisesta rajoittamisesta erittäin tärkeä. Pelkona on niin vallan kasautuminen kuin sekin, ettei valtuutetuilla ole muilta vastuiltaan aikaa tai motivaatioita perehtyä tehtäviinsä.

Edustuksen kasautuminen on kuitenkin suomalaisen demokratian tyypillinen piirre. Käynnissä olevan tutkimuksemme mukaan päällekkäinen edustus ei rajoitu edes ainoastaan virallisiin valtuustoihin, vaan samoja ihmisiä löytyy todennäköisesti myös osuuskaupan edustajistosta, seurakuntaneuvostoista kuin ylioppilaskuntien edustajistoistakin. Me siis valitsemme samat ihmiset edustamaan itseämme elimestä riippumatta, vaikka valinnanvaraa olisi.

Tälle on syynsä: edustuksen kasautuminen hyödyttää sekä poliittista eliittiä että instituutioita. Suomessa nämä superedustajat kartuttavat vaikuttamisen ja ehdolla olemisen osaamista nuoresta pitäen. Menestys yksissä vaaleissa auttaa pärjäämään toisissa, ja päällekkäiset edustukset sekä rakentavat henkilökohtaisia verkostoja että auttavat edistämään omaa ja puolueen agendaa halki instituutioiden.

Poliittisen eliitin luomat kytkökset ovat käytännöllisiä myös instituutioiden toiminnan kannalta, kun tieto kulkee epämuodollisia reittejä elinten välillä. Näin päällekkäinen edustaminen mahdollistaa edustajien välistä epätasa-arvoa ja roolien eriytymistä; superedustajat voivat nousta kätevään välittäjä-asemaan rivijäsenten pyörittäessä päätöksenteon arkipäivää.

Meidän pitäisikin päivittää käsitystämme suomalaisesta demokratiasta. Vallitsevaan demokratiaihanteeseemme on leivottu sisään oletus siitä, että demokratia on yleistä ja yhtäläistä: jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus tulla valituksi ja jokaisella valitulla samanlaiset vaikutusmahdollisuudet.

Tutkittu tieto edustuksen kasautumisesta, henkilöitymisen merkityksen kasvusta ja demokraattisen eliitin verkoston muodostumisesta kuitenkin osoittaa, ettei näin käytännössä ole: suomalaisen demokratian rakenteet näyttävät pikemminkin tuottavan edustuksen kasautumista harvoihin käsiin.

Tähän on toki mahdollista puuttua kieltämällä kaksoismandaatit tietyissä virallisissa elimissä, mutta se ei poista kasautumisen pohjimmaisia syitä. Erityisesti aluevaltuustojen kohdalla voidaankin kysyä, että mikäli niihin valitaan käytännössä ainoastaan kaupungin- ja kunnanvaltuutettuja ja kansanedustajia, lisääkö niitä varten järjestetty julkinen ja avoin vaali todella demokratiaa ollenkaan.

Juulia Heikkinen

tutkimusavustaja

Veikko Eranti

apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

