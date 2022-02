Jälleen kerran meidän helsinkiläisten historiaa ollaan tuhoamassa (HS 2.2.).

Historiallinen Vanhankaupunginkosken patoalue rakennuksineen Vantaanjoen suulla on aina ollut paikallinen nähtävyys eri vuodenaikoina. Lisäksi se on tuottanut sähköä kaupungille ja sen yhteydessä on toiminut mylly. Siksi alue on ollut suojeltu kaikilta muutoksilta.

Mutta järkytykseksemme nyt ollaan purkamassa suojelua ja patoa kalojen takia. Niille on jo rakennettu oma uoma ja kalaportaat. Eikö kaupungin suojelupäätöksiin voikaan luottaa?

Elina Saaristo

kantakaupunkilainen, Helsinki

