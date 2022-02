Venäjän ja Valko-Venäjän poikkeukselliset sotaharjoitukset saattavat liittyä Venäjän pyrkimykseen lisätä painetta Ukrainan rajoilla. Siihenkin on varauduttava, että ainakin osa joukoista on tulossa asettuakseen taloksi Valko-Venäjälle.

Helsingistä on lyhyempi matka Minskiin kuin Rovaniemelle.

Niinpä alamaisilleen loukkaantuneen itsevaltiaan Aljaksandr Lukašenkan aloittama silmitön sorto ja vaino tapahtuvat omassa naapurustossamme. Niin lähellä, ettei katsettaan voi siirtää oikein millään tekosyyllä pois.

Vielä lähemmäksi tulevat Lukašenkan toiminnan geopoliittiset seuraukset. Ne eivät ole ulkomaanuutisia.

Siksi venäläisjoukkojen vyörymistä poikkeuksellisiin yhteisiin sotaharjoituksiin Valko-Venäjälle seurataan nyt niin tarkkaan. Ne saattavat liittyä Venäjän pyrkimykseen lisätä painetta Ukrainan rajoilla, mutta siihenkin on varauduttava, että ainakin osa joukoista on tulossa asettuakseen taloksi. Jos niin tapahtuu, koko Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne keikahtaa uuteen asentoon.

Lännelle se olisi sen Valko-Venäjän-politiikan lopullinen epäonnistuminen.

Kauniista puheista huolimatta lännelle on nimittäin ollut tärkeämpää Valko-Venäjän itsenäisyys kuin maan demokraattisuus.

Linjasta tuli lännen politiikan valtavirtaa keväällä 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja aloitti sotatoimet Itä-Ukrainassa. Julkisuudessa spekuloitiin Venäjän yrittävän jotain myös Narvassa tai Itä-Latviassa, mutta vallan kamareissa pelättiin Venäjän taivuttavan Lukašenkan sallimaan venäläisten taistelujoukkojen tukikohdat Valko-Venäjällä.

Ne olisivat lännelle uhka, koska Venäjä voisi niiden avulla helpommin eristää Baltian muusta EU:sta ja Natosta. Pahimmillaan Venäjä voisi palauttaa ydinaseita Valko-Venäjälle.

Tukikohtia ei ole tullut, koska Lukašenka on ymmärtänyt niiden heikentävän Valko-Venäjän suvereniteettia ja hänen omaa asemaansa. Lännen ja Lukašenkan edut siis yhtenivät, joten länsi ryhtyi lisäämään Valko-Venäjän liikkumatilaa lännessä.

Vähän siinä joutui nenää pitelemään, mutta sellaista kansainvälinen politiikka on. Lisäksi samoissa kamareissa oli päätelty, että demokraattinen kumous Valko-Venäjällä johtaisi Venäjän väliintuloon.

Valko-Venäjän karuna kohtalona on, että Venäjä pitää sitä turvallisuutensa kannalta tärkeänä. Presidentti Vladimir Putinin valtaklikin vainoharhaisuudella on tässä iso rooli, mutta taustalla on myös vanha sotilasoppi, johon sotatekniikan kehityksellä ei näytä olleen juuri vaikutusta.

Venäjä on hallintomallistaan riippumatta halunnut suojella ydinalueitaan rakentamalla puskureita muiden maille. Kun Venäjä kylmän sodan päättyessä menetti itäisen Keski-Euroopan, Valko-Venäjästä tuli keskeinen osa puskuria.

Lisäksi Valko-Venäjä sijaitsee Pohjois-Ranskasta Länsi-Venäjälle yltävällä alankoalueella, jota pitkin armeijat ovat aina marssineet lännestä itään ja idästä länteen. Valko-Venäjä on Venäjälle sekä osa suojavallia että sillanpää, josta voi itse lähteä etenemään.

Ennenkin on arveltu, että Venäjä on juuri sillä hetkellä ottamassa Valko-Venäjää haltuunsa, joten varaumat on hyvä säilyttää. Venäjä tekee ja puhuu nyt paljon, eikä vielä tiedetä, kuinka paljon mukana on vain halua saada huomiota.

Silti Moskovassa on pidetty tärkeimpänä ”hallittua” vallansiirtoa Valko-Venäjällä Lukašenkan jälkeiseen aikaan. Osana sitä Venäjä on painostanut Lukašenkaa muuttamaan perustuslakia. Viime syksynä Kremliä lähellä olevat toimijat alkoivat myös esittää, että Valko-Venäjälle olisi vihdoin saatava pysyviä venäläisiä joukkoja, jotta suhteet olisivat”vakaalla” ja ”ymmärrettävällä” tasolla.

Maailmaan mahtuu puhetta, mutta viesti kuulostaa silti ikävältä tilanteessa, jossa Kreml puhkuu itsevarmuutta ja lähettelee vaatimuslistojaan. Liikaa painoa ei kannata myöskään panna sille, että tukikohdat olisivat Venäjän tiistaina lähettämän tuoreimman listan vastaisia.

Valkovenäläiset yrittivät kesällä 2020 saada vain sen, mitä täällä 700 kilometrin päässä pidetään luonnollisena. Oikeuden vaikuttaa asioihinsa.

Yritys ei onnistunut, kuten välillä käy. Tämä on ankara naapurusto pienille kansakunnille.

Mutta on täällä myös pyrinnössä onnistuttu. Valkovenäläiset tietävät sen, eikä tietoa ja toivoa ole piesty heistä pois.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja