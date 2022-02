Älylaitteita on käytettävä kouluissa vastuullisesti

Perusopetuksen koulut eivät pysty tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön tablettia tai kannettavaa tietokonetta.

Opettaja Risto Suutarinen (HS Mielipide 30.1.) hämmästeli vanhempien ja koulujen löysää asennetta lasten älypuhelimia kohtaan. Koulujen käytänteet ovat seurausta Opetushallituksen digilinjauksista sekä oikeuskanslerin vuonna 2014 tekemästä perustuslain tulkinnasta liittyen oppilaiden omien tietoteknisten laitteiden käyttöön perusopetuksessa. Koulujen asenne selittyy myös sillä, että oppilaiden omat älypuhelimet helpottavat opettajien työtä ja säästävät opetuksen määrärahoja.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPS 2014) digitalisaatio on sisällytetty kaikkiin oppiaineisiin, minkä vuoksi digitaalisia laitteita tarvitaan – liikuntatunteja lukuun ottamatta – kaikkien aineiden oppitunneilla. Laitteet ovat kuitenkin kalliita, ja kun koulutuksen rahoituksesta on leikattu paljon 2010-luvulla, eivät perusopetuksen koulut, varsinkaan ala-asteet, pysty tarjoamaan jokaisen oppilaan käyttöön tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Opettajan on huomattavasti helpompi teettää yksinkertaisia digitehtäviä oppilaiden älypuhelimilla kuin varata käyttöönsä ja kuljettaa luokkaansa yhteiskäytössä olevia koulun laitteita.

Suomen perustuslain mukaan kaikkien perusopetuksessa käytettävien laitteiden, välineiden ja materiaalien tulee olla oppilaille ilmaisia. Tein Opetushallituksen laitelinjauksista kantelun oikeuskanslerille vuonna 2014. Oikeuskanslerin päätöksen mukaan oppilaat voivat käyttää koulussa omia laitteitaan, mikäli asiasta on sovittu vanhempien kanssa.

Käytännössä lähes kaikki vanhemmat antavat luvan oman älypuhelimen käyttöön koulussa, sillä vallitsevan käsityksen mukaan koulussa tarvitaan omaa puhelinta eikä oman lapsen haluta poikkeavan joukosta. Opetushallituksen onkin tärkeää laatia tulevan opetussuunnitelman digitalisaatiolinjaukset vastuullisesti oppilaiden kokonaishyvinvointi ja koulujen laiteresurssit huomioiden.

Tiina Halttunen

luokanopettaja Helsingissä

Lahti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.