Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että stressi laimentaa Pekingin talvikisojen olympiahuumaa.

”Olympialaiset lähestyvät, mutta kaikki hauskuus tuntuu olevan poissa. Kisoista on jäänyt ja jäämässä pois niin kultamitalisuosikkeja kuin kerran elämässään olympiamahdollisuuden saavia urheilijoita, joiden matkanteon kisakaupunkiin estää koronavirustartunta.”

”Kisoihin käydään myös tilanteessa, jossa kansainvälisen politiikan tilanne on äärimmäisen jännittynyt. Huoli Ukrainan sodan leviämisestä on suuri ja olympialaisten aikaan on ennenkin tapahtunut ikäviä asioita, kun ihmisten mielenkiinto on kohdistunut kansainvälisen politiikan pelikentiltä urheilupyhättöihin.”

”Lisäksi kisat järjestetään Kiinassa, joka polkee ihmisoikeuksia, ja on ennenkin saanut siitä kuulla järjestämiensä suurkisojen yhteydessä. Sen omien kansalaisten korviin tämä kritiikki ei yllä.”

”Vuodenvaihteessa Kanadassa aloitetut jääkiekon nuorten MM-kilpailut kertoivat, millainen kaaos syntyy, jos järjestelyt pettävät. MM-kisat keskeytettiin, kun tartunnat alkoivat levitä.”

”Jo nyt on selvää, että kisoista tulee urheilijoiden kannalta äärimmäisen stressaavat. Moni pelkää sitäkin vaihtoehtoa, että tartunnan saatuaan joutuu Kiinan viranomaisten armoille. Urheilijoiden stressi varmasti vaikuttaa myös tunnelmiin kotikatsomoissa.”

”Totuuden nimissä on sanottava, että alkavat olympialaiset olisivat tympeän makuiset myös ilman koronaa. Suuret kansainväliset urheilutapahtumat ovat paisuneet kohtuuttoman suuriksi, eivätkä ne ole päässeet eroon poliittisista ulottuvuuksistaan, pikemminkin on käymässä päinvastoin.”

Karjalaisen mukaan olympiaurheilun harmoniaa varjostaa nyt etenkin Kiinan ihmisoikeuspolitiikka.

”Monissa maissa ollaan sitä mieltä, että urheilun pitää edistää oikeudenmukaisuutta, demokratiaa, rauhaa, vapautta ja tasa-arvoa. Arvostelijoiden mielestä Kiina ei toimi näin, ja siksi siltä olisi pitänyt jopa evätä kisojen järjestäminen.”

”Tärkeiden arvojen vaalimisen lisäksi olympialaisten kaltaiset suurtapahtumat ovat megaluokan bisnestä. Siksi kisoja ei haluttu siirtää tai ottaa pois Kiinasta.”

”Tokion olympialaisten tapaan siirron puolesta puhui nytkin koronan leviämisen uhka. Kiina on yrittänyt varjella leviämistä kovilla keinoilla mutta ei ole täysin onnistunut.”

”Pitkällä tähtäimellä talviolympialaisten järjestäminen käy kyseenalaiseksi. Ilmasto lämpenee, lumi vähenee ja talvet lyhenevät. Niiden maiden ja paikkakuntien määrä harvenee, joissa kisat voidaan järjestää ilman keinotekoisia olosuhteita.”