Jotta uudistuksen tavoitellut hyödyt voitaisiin saavuttaa, siihen on panostettava taloudellisesti merkittävästi.

Sote-uudistus on merkittävä rakenteellinen uudistus, jolla tavoitellaan muun muassa yhdenvertaisia ja laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita kaikille suomalaisille sekä sote-kustannusten kasvun hillitsemistä. Etenkin jälkimmäisessä tavoitteessa on sisäänrakennettuna oletus siitä, että uudistuksen jälkeinen toiminta olisi aiempaa organisoitumista tehokkaampaa.

Näin mittava uudistus on yhdellä sanalla sanoen investointiprojekti. Investointi on merkittävä sijoitus, jonka oletetaan maksavan itsensä takaisin useamman vuoden kuluessa. Toisin sanoen, jotta uudistuksen tavoitellut hyödyt voitaisiin saavuttaa, siihen on panostettava taloudellisesti merkittävästi. Jos taas riittävää panostusta investointiin ei tehdä, tavoitellut hyödyt jäävät saavuttamatta. Pahimmassa tapauksessa investointi voisi alimitoitetun rahoituksen vuoksi epäonnistua niin täysin, että uudistus itse asiassa heikentäisi niitä osa-alueita, joita sen avulla oli tarkoitus parantaa.

Tätä taustaa vasten sote-uudistukseen liittyvä rahoitus etenkin ict-muutoksen valtionavustuksen osalta vaikuttaa hyvin huolestuttavalta. Yksinkertaistettuna ict-muutoksessa on kyse siitä, että monet eri organisaatiot erilaisine tietojärjestelmineen tulisi saattaa toimimaan yhdenmukaisesti, jotta esimerkiksi tulevan hyvinvointialueen työntekijöiden palkat saadaan maksettua, potilaiden tiedot kirjattua järjestelmiin ja koko toimintaa johdettua ajantasaiseen tietoon perustuen.

Tähän sote-uudistuksen onnistumisen kannalta elintärkeään muutostyöhön moni vuonna 2023 käynnistyvä hyvinvointialue on saanut valtiolta alle puolet tarvitsemastaan rahoituksesta. Esimerkiksi Suomen suurimmalta hyvinvointialueelta Pirkanmaalta puuttuu yli kymmenen miljoonaa euroa välttämätöntä ict-muutosrahoitusta.

Vanha sanonta kuuluu, että jos haluat laadukasta, nopeasti ja halvalla, joudut valitsemaan vain kaksi kolmesta. Sote-uudistuksen näkökulmasta vaatimus nopeudesta on jo lukittu. Mikäli ict-muutosrahoitus jää nykyiselle tasolleen, myös vaatimus ”halpuudesta” on lukittu.

Tällöin jäljelle jää heikko laatu, mikä tarkoittaa, että sote-uudistuksen monet tavoitteet tulevat epäonnistumaan.

Valitettavasti liian vähäiset panostukset ict-muutokseen alueiden käynnistämisen yhteydessä johtavat myös muiden kustannusten kasvuun, jolloin tavoite sote-kustannusten kasvun hillitsemisestäkin epäonnistuu. Mikäli sote-uudistuksen halutaan onnistuvan, niin on aika suhtautua siihen asianmukaisesti: investointiprojektina.

Emil Ackerman

tietoarkkitehti, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

kehityspäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue

