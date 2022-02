Terveydenhuoltoa on nakerrettu ohueksi jo paljon ennen kuin koronavirus sekoitti elämämme.

Eräänä päivänä tämä loputon ankeus on ohi. Viimeinkin, hurraa.

Ehkä uskallamme hetken juhlia pandemian päättymistä. Sitten jatkamme kuten ennenkin, koska sellaisia me olemme.

Sitten kun seuraava pandemia tulee, olemme valmiita toistamaan samat virheet.

Epidemiologi Jussi Sane on viime aikoina ollut esillä lähinnä kertomassa, miten tämä pandemia päättyy. Aikataulua olen liian tietämätön arvioimaan. Sen sijaan minua kiinnostaa, miten hän näkee valmiutemme seuraavaan pandemiaan.

Koronavirushan on osoittanut ennen kaikkea sen, että terveydenhuoltomme on viritetty liian kireälle. Sitä on nakerrettu heikommaksi vuosia. Ammattilaisista on valtava pula kaikkialla, ja jäljelle jääneet uupuvat.

Pienikin ylimääräinen kuormitus vie valtavan joukon ihmisiä jonoihin odottamaan hoitoa.

Sane nostaa ensimmäisenä esiin perusterveydenhuollon. Se on perusta, jonka päälle tarvitaan jyrkkiinkin tautihuippuihin vastaamaan kykenevä erikoissairaanhoito. Samoin tehokas seurantajärjestelmä ja laboratorioverkosto.

Parasta seuraavan pandemian ehkäisyä on kansanterveyden ja koko väestön hyvinvoinnin parantaminen. Se taas tarkoittaa, että erilaisiin kroonisiin sairauksiin ja terveyseroihin pitää pystyä puuttumaan tiukasti.

Lisäisin, että rinnalle tarvitaan voimakas sosiaalihuolto. Pandemia kun väkisinkin saa aikaan valtavaa tuhoa myös sosiaalisille suhteille ja taloudelle, puhumattakaan mielenterveydestämme.

Nämäkin keinot valmistautua ovat tietysti piperrystä, vaikka kuulostavat mahdottomilta.

Seuraava pandemia tulee, koska me elämme niin kuin elämme.

Teeskentelemme, ettemme ole osa luontoa. Tuhlaamme luonnonvaroja, viemme elintilaa muilta lajeilta esimerkiksi hakkaamalla metsiä, siirrämme tavaraa ja itseämme pitkin palloa kiivaaseen tahtiin. Emme kykene maailmanlaajuiseen yhteistyöhön.

Siksi pitäisi edes valmistautua paremmin, oli aikaa sitten vuosi tai sata vuotta.

Valmistautumista ei ole vain sen tarkistaminen, ovatko kuminauhat päässeet varmuusvarastossa hapertumaan maskien reunoilta. Parasta valmistautumista seuraavaan pandemiaan on tieteellinen tieto.

Eikä tiede saa tarkoittaa vain sitä, että olemme valmiita sijoittamaan seksikkääseen ja nopeasti rahaksi muutettavaan tuotekehitykseen. Se tarkoittaa perustutkimusta. Selviytyäksemme tarvitsemme myös sivistystä.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.