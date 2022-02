Olympialaisille tulisi saada pysyvät isäntäkaupungit: kesäolympialaiset tulisi järjestää Kreikan Ateenassa kunnioittaen kilpailujen syntyhistoriaa ja talviolympialaiset puolueettoman Sveitsin St. Moritzissa. Näin vältyttäisiin – toivon mukaan – poliittisilta kiistoilta ja boikoteilta. Esimerkiksi nyt Kiinan kisat näyttävät aiheuttavan laajasti ilmapiiriongelmia.

Kilpailupaikkojen rakentaminen on riistäytynyt käsistä. Kilpailulajien määrää on kasvatettu, ja uusille lajeille on jouduttu rakentamaan kilpailupaikkoja, jos isäntäkaupungissa ei ole ollut niitä valmiina. Olympialaisten jälkeen osa kilpailupaikoista on jäänyt vähälle käytölle tai peräti käyttämättä. Pysyvät isäntäkaupungit poistaisivat tämän ongelman. Olympialaisten kansainvälinen yhteisö säästäisi paitsi rahaa myös ympäristöä.

Suomi voisi edistää ajatusta olympialaisten pysyvistä isäntäkaupungeista. Tämä korostaisi urheilun merkitystä isäntämaan pullisteluun sijasta.

Risto Savolainen

metsänhoitaja, eläkeläinen, Vantaa

