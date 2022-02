Päättäkäämme, että tänä vuonna helmikuu on uusi tammikuu.

Jos tämä vuosi olisi tavallinen vuosi, eläisimme juuri nyt sitä aikaa, kun uudenvuoden­lupaukset unohtuvat. Silloin alkuvuodesta tehdyistä ryhti­liikkeistä päästetään irti, salikortti unohtuu lompakon pohjalle ja hedelmät jäävät kauppaan.

Tämän vuoden helmikuu on erilainen. Monen kohdalla elämän­taparemontti on jäänyt kokonaan aloittamatta, kun hallitus teki parhaansa estääkseen kansalaisia aloittamasta tammikuussa uutta urheilullista elämäntapaa.

Nyt kuntosaleille taas pääsee. Kaikista rajoittavin tekijä saattaa kuitenkin olla henkinen kynnys, kun alkuvuoden motivaatio on huvennut. Osalla kynnys on jatkanut kasvuaan pandemian alkuajoista lähtien.

Jos liikkumattomuuden kynnystä ei saada murennettua, hinta on tunnetusti kallis. Eräässä tuoreessa, yhteensä 168 maan liikkumattomuustietoja käsittäneessä tutkimuksessa arvioitiin, että yli seitsemän prosenttia kuolleisuudesta selittyi liikkumattomuudella. Mitä kehittyneempi maa, sitä useampaa kuolemaa joudutti vähäinen liikunta.

Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä. Seitsemän prosenttia tarkoittaa vuodessa miljoonia kuolemia ja yhtä montaa surullista tarinaa.

Huono olo on siitä katala, että siihen tottuu. Vasta muutos saa meidät huomaamaan, miten asiat ovat olleet.

Hyvä uutinen on, että muutoksen ei tarvitse olla suuri. Keholla on pitkä muisti. Jos on aiemmin harjoitellut aktiivisesti, kuukauden tai parin treenitauosta tokenee nopeasti.

Ja vielä parempi uutinen on, että jos pohjakuntoa ei ole ollenkaan, silloin kunto vasta kohoaakin nopeasti. Pienillä muutoksilla voi saada aikaan valtavia vaikutuksia.

Jos kuitenkin aloitit tammikuussa paremman elämän, nyt on juuri se aika, kun ei kannata luovuttaa. Liittyipä lupauksesi treeniin, ruokaan tai ihmissuhteisiin, jatka sitä, jos se tuntuu hyvältä.

Jos vedit liian armottoman linjan, hellitä vähän ja etsi kompromissi.

Lenkkeilitkö päivittäin? Päätä, että jatkat lenkillä käymistä ainakin kahdesti viikossa.

Vietitkö tipatonta? Harkitse, että loppuvuoden ajan joka kuukaudessa on tipaton viikko tai kaksi.

Kuten sanonta kuuluu, sillä ei ole väliä, mitä söit joulun ja uudenvuoden välillä, vaan sillä, mitä syöt uudenvuoden ja joulun välillä. Sama pätee tammikuun kuntokuureihin: eniten merkitystä on sillä, mitä teet loput yksitoista kuukautta.

Kirjoittaja on HS:n lifestyletoimituksen tuottaja.