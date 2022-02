En tällä hetkellä näe oman vauvani tietoja Maisasta enkä tietenkään voi hänen puolestaan siellä asioida.

Kun lapseni isän huoltajuus vahvistettiin, en yhtäkkiä enää päässyt näkemään huollettavani tietoja Maisasta enkä Omakannasta. Ihmettelin tilannetta, sillä meillä on yhteishuoltajuus ja vauva asuu kanssani. Turvakielto on voimassa vain lapsen isän töiden takia. Tiedustelin asiaa sekä Maisasta suoraan että myös Digi- ja väestötietovirastolta. Maisassa tarkempiin kysymyksiin ei kukaan antanut vastausta. Digi- ja väestötietovirastolta osattiin kertoa, että Kela on uudistamassa palvelua tältä osin. Kela julkaisikin 31. tammikuuta tiedotteen, jossa kerrotaan, että turvakielto ei enää estä toista huoltajaa asioimasta lapsensa puolesta Omakannassa.

Ongelman laajuus on auennut minulle vasta viime viikkojen aikana. Toisen huoltajan turvakielto ei ole ainoastaan Maisan ja Omakannan haaste, vaan se estää minua asioimasta huollettavani puolesta missään suomi.fi-kirjautumista vaativassa palvelussa. En siis tällä hetkellä näe oman, nytkin rinnallani olevan, vauvani tietoja Maisasta enkä tietenkään voi hänen puolestaan siellä asioida. Mutta en myöskään voi varata lapselleni lääkärin vastaanottoaikaa sähköisesti yksityiseltä asemalta tai tehdä hänelle varhaiskasvatuksen hakemusta. Kun menen tarkistamaan omia tietojani Digi- ja väestötietoviraston sähköisestä palvelusta, en näe, että olisin lapseni huoltaja.

Asia on epälooginen, periaatteellisesti väärin ja johtaa absurdeihin tilanteisiin arjessa. Osaan kuvitella monta ikävää hetkeä, miten riidassa olevat huoltajat voisivat tällaista käyttää toisiaan vastaan. Miksi huoltajista se, joka ei turvakieltoa tarvitse ja jonka mielipidettä ei toisen huoltajan turvakieltoon ole koskaan kysytty, joutuu arjessaan tästä kärsimään?

Jos turvakielto jatkossakin estää näin mittavasti palveluiden käyttöä, on lapsen puolesta asiointi tehtävä riittävän helpoksi myös muutoin kuin sähköisten sovellusten kautta. Minua kiinnostaa, aikooko Maisa seurata Kelan uutta ohjetta ja muuttaa lapsen puolesta asiointia samanlaiseksi kuin Omakannassa nyt tehdään.

Turhautunut äiti

