Professori Markus Jäntti nosti (29.1.) Ylen Ykkösaamussa esille tärkeän huomion. Hän oli huolissaan Suomessa investointien painottumisesta koneisiin ja laitteisiin eikä ohjelmistoihin ja osaamiseen, kuten Ruotsissa ja muissa kilpailijamaissa.

Suomessa ohjelmistotuotanto on edelleen vähäistä, vaikka digitalisaatiosta on puhuttu paljon. Uusia ohjelmistoideoita on runsaasti tarjolla ja moni nykyinen sovellus voidaan tehdä paremmin. Koodaaminen työllistää osaajia.

Suomen työllisyysasteen parantamiseksi Jäntti ehdotti työvoiman tarjonnan lisäämistä eläkejärjestelyin. Kun eläkeikäisiä halutaan pakottaa jäämään työmarkkinoille, heitä pitäisi houkutella yrittäjiksi. Heillä on hyvät mahdollisuudet onnistua yrittäjinä. Eläkeläisellä on pysyvä starttiraha (eläke) ja hänellä saattaa olla säästöjä. Pitkä työkokemus auttaa löytämään tuottavia liikeideoita. Hänellä on vapaata aikaa ja ehkä näyttämisen tarvetta hampaankolossa.

Suosittelen eläkeläisille ohjelmistoalan yrityksen perustamista, sillä siinä tarvitaan koodaustaidon lisäksi työkokemusta muulta alalta.

Lassi Mäkinen

71-vuotias koodari, yrittäjä, Hämeenlinna

