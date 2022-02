Hitas-järjestelmä on lakkautettava lopullisesti

Hitas-järjestelmä ei takaa, että veronmaksajien tuki kohdentuu sitä tarvitseville.

Jätkäsaareen valmistuvan uuden hitas-taloyhtiön ylimmän kerroksen kattohuoneistoon on tullut viikko ennen määräpäivää jo lähes 500 hakemusta. Kyse ei ole mistä tahansa huoneistosta, vaan viisi huonetta, keittiön ja saunan käsittävästä hulppeasta lukaalista, jonka velaton hinta on 589 000 euroa. Normaalisti vastaavan kokoisesta huoneistosta samalla alueella saa maksaa reilusti yli 800 000 euroa. Ei siis ihme, että helsinkiläisten veronmaksajien tukema kattohuoneisto on herättänyt laajaa kiinnostusta.

Hitas-järjestelmän suurin ongelma liittyy siihen, että järjestelmä ei takaa, että veronmaksajien tuki kohdentuu sitä tarvitseville. On vaikea ymmärtää, miten henkilö, jolla on varaa ostaa yli puolen miljoonan euron asunto, tarvitsisi veronmaksajien tukea. Monet pienemmät hitas-asunnot taas on laitettu eteenpäin vuokralle, sillä vuokraukseen ei sovelleta myyntiä koskevaa hintasääntelyä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2020, että hitas-järjestelmä lakkautetaan ja sen tilalle valmistellaan malli, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla, nykyiseen järjestelmään liittyvät ongelmat välttäen. Päätös on ongelmallinen, sillä huonoa järjestelmää ei kannata korvata toisella huonolla järjestelmällä. Ainut järkevä ratkaisu on haudata hitas-järjestelmä lopullisesti.

Otto Meri

varatuomari, kaupunginvaltuutettu (kok), Helsinki

