Psykoterapian ansiosta olen kyennyt opiskelemaan ja jopa työllistymään sekä olemaan turvallinen ja tasapainoinen äiti lapselleni.

Vieraskynä-kirjoituksessa (HS 4.2.) todettiin, että lausuntokierroksella ollut perusterveydenhuollon hoitotakuulainsäädäntö uhkaa heikentää pääsyä mielenterveyspalveluihin. Psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito oltaisiin rajaamassa hoitotakuun ulkopuolelle.

Näyttää siltä, ettei esityksen pohjana ole ollut riittävää ymmärrystä, mikä näiden hoitojen merkitys on. Valotan omalla esimerkilläni psykoterapian kannattavuutta.

Mieleni romahti äkillisesti lukiossa, ja aloin saada paniikkikohtauksia päivittäin. Olin valtavan hätääntynyt, uuvuin koulussa ja opintoni viivästyivät. Kahden vuoden ajan kävin puhumassa psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa, mikä kohensi vointiani hetkellisesti. Oireilu kuitenkin alkoi uudelleen.

Neljän vuoden päästä pääsin psykoterapiaan, ja asioita alkoi viimein tapahtua. Sain käsitellä traumojani turvallisen ihmisen kanssa, ja monet syvät haavani saivat korjautua. Menneisyyden painolastin keventyessä stressinikin lievittyi.

Nyt lähes viiden vuoden terapian jälkeen mieleni on eheämpi kuin koskaan aiemmin. Olen oppinut säätelemään tunteitani ja rauhoittamaan itseni. Olen oppinut tunnistamaan rajani, enkä enää uuvu. Olen oppinut ihmissuhdetaitoja, joiden turvin olen voinut muodostaa kantavia ystävyyssuhteita. Mikä yhteiskunnan näkökulmasta hienointa – olen kyennyt opiskelemaan ja jopa työllistymään sekä olemaan turvallinen ja tasapainoinen äiti lapselleni.

Hyvinvoinnin perusteet ovat nyt elämässäni niin kiveen hakatut, että tulen selviämään niiden turvin. Muutos on pysyvä, koska psykoterapia muovaa aivojen hermoyhteyksiä – olen siis oppinut ”selkäytimeen” uusia ajatus- ja toimintamalleja. Näin isoa muutosta ei kuitenkaan saavuteta yhdessä yössä, kuukaudessa tai edes vuodessa. Ongelmaksi nouseekin, jos ihmisen hyvinvoinnin palauttamiseksi tarvittaisiin nopeasti pitkäkestoista hoitoa, eikä sellaista ole saatavilla.

Moni ei ole päässyt psykoterapiaan, vaikka olisi halunnut ja tarvinnut sitä. Osalla tie on katkennut jo alussa, kun prosessi hoitoon pääsemiseksi on ollut hankala ja pitkä, eikä voimia esimerkiksi terapeutin etsimiseen ja kuntoutuksen hakemiseen ole ollut. Toisilla taas tie on estynyt, koska ei ole ollut varaa maksaa terapian omavastuumaksuja, vuosittaisia maksukattoja ei ole. Joillakin terapia on puolestaan jäänyt kesken ennen pysyvämpien tulosten saavuttamista, koska yhteiskunnan tuki hoidolle on loppunut eikä ole ollut varaa itse rahoittaa terapiaa.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan yhden nuoren syrjäytyminen maksaa vuodessa yhteiskunnalle noin 25 000 euroa ja pysyvän syrjäytymisen hinta on noin miljoona euroa siihen mennessä, kun henkilö täyttää 60 vuotta. Oma lähes viiden vuoden terapiani on sen sijaan maksanut yhteiskunnalle 17 240 euroa. Se kuitenkin maksaa itsensä takaisin, kun otetaan huomioon, etten terapian ansiosta ole syrjäytynyt vaan valmistun koulustani, maksan veroja ja pystyn edistämään myös lasteni mielenterveyttä. Kysynkin, onko taloudellisempaa tukea pitkääkin terapiaa halukkaille vai tarjota viiveellä laastaria syvään, verta vuotavaan haavaan.

Enna Lohi

sosiaalitieteiden opiskelija

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.