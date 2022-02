Vieraskynässä (HS 29.1.) ja mielipidesivulla (30.1.) on kirjoitettu kunniaväkivallan soluttautumisesta Suomeen ja siitä, kuinka sitä saadaan parhaiten torjuttua.

Aloittaa voi tuon väkivallan nimestä: käsite on kielessämme uusi, mutta mielestäni olisi aina parempi puhua häpeäväkivallasta ja häpeämurhista kuin kohottaa väkivallan arvoa liittämällä sanaan myönteistä sävyä kunnia-määritteellä. Monissa kulttuureissa, joissa ilmiö on vahvana, esiintyy vahvana myös tavoite välttää häpeää. Väkivaltaisen toiminnan leimaaminen häpeälliseksi on ensimmäinen askel väkivallan torjumiseksi.

Wille Ruotsalainen

Hämeenlinna

