Suomi selvisi korona­virus­pandemiasta pitkään hyvin, mutta nyt pakka on hajoamassa. Kansalaisten mieli­piteitä kartoittavassa Kansalaispulssi-kyselyssä luottamus viranomaisten koronaviestintään oli tammikuussa romahtanut epidemia-ajan alimmalle tasolle, 41 prosenttiin.

Taustalla lienee uupumus pitkittyneeseen epidemiaan, mutta myös poliittisten päättäjien ja asiantuntijoiden erimielisyydet vaadittavista koronatoimista. Kun yksimielisyys on hajonnut, ihmiset eivät tiedä, ketä uskoa.

Suomalaisille se on raskas tilanne, koska halu uskoa on niin suuri. Se näkyi hyvin epidemian alkuaikana, jolloin luottamus poliittisiin päättäjiin, asiantuntijoihin ja jopa mediaan ampaisi korkeuksiin. Suomalaiset arvostivat selvästi tilannetta, jossa suorassa rivissä seisovat ministerit lukivat määräyksiä paperista, ja asiantuntijat sitten toistelivat niitä A-studiossa. Se taisi tuoda monelle mieleen vanhat hyvät ajat, jolloin Arvi Lind kertoi iltauutisissa, miten asiat olivat, ja se oli siinä.

Nyt suorat ministeririvit ovat enää kaunis muisto. Päättäjät riitelevät keskenään, ja eri asiantuntijoilla on eri mielipiteitä. Eihän tästä ota enää Röngän Mattikaan selvää!

Suomalaiset luottavat vallanpitäjiinsä lujemmin kuin juuri mikään muu kansa. Sitä pidetään kansallisena voimavarana, ja sitä se usein onkin. Luottamukseen liittyy kuitenkin autoritaarinen piirre.

Eniten luotetaan kansaa kokoaviin instituutioihin, kuten tasavallan presidenttiin, poliisiin, armeijaan ja oikeuslaitokseen. Selvästi vähemmän luotetaan niihin tahoihin, joiden epäillään ajavan jotain asiaa, kuten puolueisiin, kansalaisjärjestöihin, yrityksiin ja tiedotusvälineisiin.

Mediasta eniten luotetaan isoimpiin eli Yleisradioon, Helsingin Sanomiin ja MTV3:een. Silti niiltäkin kysellään: Miksi ette voi kertoa pelkkiä tosiasioita niin kuin ennen teitte?

Moni tuntuu ihan tosissaan kuvittelevan, että ennen oli kunnollista. Silloin kerrottiin, miten asiat ovat, mutta nyt on erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, joista pitäisi itse valita. Mitä se sellainen peli oikein on?

Suomessa yksi ja jakamaton totuus halutaan saada ylhäältä, mieluiten virkavastuulla puhuvalta asiantuntijalta. Siksi suomalaiset järkyttyivät vähemmän siitä, että vallanpitäjät johtivat kansaa harhaan – kuten hallitus teki keväällä 2020 tiedottaessaan yli 70-vuotiaiden liikkumisrajoituksista ja suomalaisten oikeudesta matkustaa ulkomaille – kuin siitä, että vallanpitäjät alkoivat olla keskenään eri mieltä.

Itse ajattelen, että erimielisyys on terve tilanne, pakotettu yksimielisyys sairas.

En pääse yli sitä, miten suhtautuminen mediaan on muuttunut liki 40 työvuoteni aikana. Mitä monipuolisemmaksi ja laadukkaammaksi media on tullut, sitä enemmän sitä on haukuttu.

Tammikuun alussa julkaistussa Dagens Nyheter -lehden kyselyssä kuusi kymmenestä ruotsalaisesta katsoi, että toimittajien mielipiteet ja poliittiset käsitykset vaikuttavat heidän uutistyöhönsä. Epäluuloisimpia olivat oikeistolaiset.

Näitä epäluuloja on lietsottu viime vuosina Suomessakin. Jos media kertoo jotain ikävää, kyse on median puolueellisuudesta. Kun ikäviä asioita kerrotaan vastapuolesta, media toimii asiallisesti. Takavuosina median kimpussa olivat vasemmistolaiset: ”Springer ja Erkko, porvarien verkko!” Nyt kovimmin huutavat oikeistopopulistit.

Luottamuksen nakertajat käyttävät hyväkseen ihmisten hämmennystä. Kun yhden totuuden maailmasta on siirrytty aikaan, jossa totuus rakentuu eri kantojen, väittelyn ja erehdystenkin kautta, on helppo väittää, ettei mitään totuutta ole olemassakaan, vaan kaikki on pelkkää viekkautta ja vääristystä. Mutta ei se ole.

Totuus on, ja se on paljon todempi kuin vanhassa maailmassa, jossa totuus kuului sille, jolla oli uutislähetys tai painokone. Sitä aikaa on turha ikävöidä.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.