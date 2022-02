Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että Moskovasta lähetetyt nootit ovat iskostuneet syvälle suomalaisten yhteiseen muistiin.

”Siksi moni tunsi ensireaktionaan kylmiä väreitä, kun uutistoimisto Tass kertoi Venäjän toimittaneen ulkoministeriöömme juuri turvatakuiden perään kyselevän kirjeen. Pian toki selvisi, ettei kyse ollut likimainkaan noottikriisiin verrattavissa olevasta tapauksesta.”

”Kirjeen sisällössäkään ei ollut uutta, kuten presidentti Sauli Niinistökin on huomauttanut. Venäjä soittaa samaa levyä kysyessään asiaa, jota se on jo tivannut myös Yhdysvalloilta ja Natolta saamatta mieleistään vastausta. Nyt Venäjä perää takuita myös yksittäisiltä Euroopan mailta tiedustelemalla, sitoutuvatko ne olemaan vahvistamatta omaa turvallisuuttaan toisten kustannuksella, kuten Etyjissä on yhteisesti sovittu.”

”Venäjä viittaa tietenkin Naton mahdolliseen laajenemiseen idän suuntaan, mutta jättää tyystin huomioitta kolikon toisen puolen. Venäjähän pönkittää itse yhä voimallisemmin omaa turvallisuuttaan toimilla, joiden seurauksena moni muu maa on alkanut perustellusti tuntea yhä suurempaa turvattomuutta.”

”Haastaessaan röyhkeästi Euroopan turvallisuusrakenteen Venäjä saa kaipaamaansa huomiota, mutta potkii samalla myös omaan nilkkaansa. Nato vahvistaa läsnäoloaan itäisissä jäsenmaissaan ja korostaa, että ovet ovat yhä avoinna kaikille halukkaille. Niitä voi olla kohta jonoksi asti.”

”Valtiojohtomme on viime aikoina korostanut valtioiden oikeutta päättää itsenäisesti turvallisuuspoliittisista ratkaisuistaan. Tämä Etyjinkin tunnustama periaate kelpaa perustaksi Suomen pohtiessa vastaustaan ulkoministeri Sergei Lavroville. Toki viisasta on tehdä se yhdessä kumppaneidemme kanssa. Näin Suomi voi osoittaa, että maamme ei ole sellainen heikko lenkki, joita hakemalla Venäjä pyrkii löytämään aukkoja läntisiin liittoumiin kuuluvien maiden yhteisessä rintamassa.”

Turun Sanomien mukaan Venäjä jatkaa valitsemallaan polulla.

”Venäjä pyrkii hämmentämään ja hajottamaan länsimaiden rivejä turvallisuushuoliensa varjolla. Yksittäiset vastaukset, joita Venäjä voisi tulkita tueksi pyrkimyksilleen, olisivat mukava bonus.”

”Geopoliittista peliä ei pidä käydä Venäjän ehdoilla. Ei kannata hämmentyä, vaikka hämmennetään. Kirjeiden ylenmääräinen vatvominen sataa Venäjän laariin.”

”Kirjeet ovat yksi diplomatian muoto, joten niihin vastaaminen on hyvää käytöstä. – – Joka tapauksessa EU-maiden pitää käydä keskustelua ja sopia yhteisestä linjasta.”