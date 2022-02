Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy Venäjän vaatimuksia paluusta kylmän sodan vuosien etupiiriajatteluun.

Euroopan turvallisuustilanne on viime aikoina kehittynyt vaikeaan suuntaan. Venäjä on kerännyt Ukrainan rajoille arviolta 100 000 sotilasta sekä raskasta kalustoa ja esittänyt vaatimuksensa uudesta Euroopan turvallisuutta koskevasta sopimuksesta. Mikäli Venäjän vaatimuksiin ei suostuta, maa on ilmaissut vastaavansa lännelle sotilasteknisin keinoin.

Emme varmuudella tiedä, mitä näihin keinoihin sisältyy, mutta kaikenlaiset uhkaukset lisäävät jännitteitä. Tässä vaiheessa mitään lopputulemaa ei voida sulkea pois, ei edes sodan laajentumista Ukrainassa.

Osapuolten välillä on käyty diplomaattisia keskusteluja, joiden järjestäminen on itsessään myönteinen asia. Venäjän ja lännen lähtökohdat ovat kuitenkin yhä hyvin kaukana toisistaan.

Nato ei tule suostumaan eikä sen pidä suostua vaatimuksiin liittokunnan aseman ja toiminnan rajaamisesta. Kyseeseen tulevat myös kansainvälisten sopimusten takaamat periaatteet, joihin lukeutuvat valtioiden rajojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus sekä valtioiden oikeus joko liittoutua tai olla liittoutumatta. Näistä periaatteista ei voida tinkiä.

Täysimittaisen Ukrainassa käytävän sodan seuraukset olisivat arvaamattomat ja pitkäkestoiset. Siksi meidän on ensisijaisesti haettava kriisiin diplomaattista ratkaisua. Tarvitsemme ratkaisuja, jotka vaalivat sekä Euroopan vallitsevaa turvallisuusjärjestystä että Ukrainan suvereniteettia.

Vaikka välttäisimme nyt sodan, paluuta entiseen ei ole näkyvissä. Euroopan turvallisuustilanne ja suhteemme Venäjään jatkuvat jännitteisinä, vaikka diplomatia ottaisi nyt erävoiton. Kiristyneet olot heijastuvat myös Suomeen ja Ruotsiin, joiden turvallisuuspoliittinen suhde on nyt läheisempi kuin koskaan. Etenkin puolustuspolitiikassa kahdenvälisellä toiminnalla on erityinen asema molemmissa maissa. Kahdenvälisen yhteistyömme syventäminen nostaa sotilaallisen voimankäytön kynnystä meitä kohtaan. Tämä tuottaa turvallisuutta ja vakautta lähiympäristössämme.

Suomella ja Ruotsilla on yhteinen turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö ja samanlaiset puolustusintressit. Puolustuksemme perustuu vahvaan kansalliseen maanpuolustukseen ja kasvavassa määrin kansainväliseen yhteistyöhön. Samalla viestimme ulospäin, että kykenemme toimimaan yhdessä niin rauhan kuin kriisienkin aikoina. Jos edessä on Ukrainan sodan laajentuminen, meidän on lisättävä yhteistä harjoitustoimintaamme ja valmiuden koordinaatiota.

Naton läsnäolo Euroopassa ja lähialueilla parantaa maidemme turvallisuutta. Niin Suomen kuin Ruotsinkin tulee turvallisuuspoliittisella linjallaan selkeästi viestiä mahdollisuudesta hakea Naton jäsenyyttä. Suomi on toiminut näin 1990-luvulta lähtien, ja olisi täysin luonnollista, että Ruotsi toimisi samoin. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaisi alueellista turvallisuutta ja asemaamme. Siksi on tärkeää, että Nato ilmaisee selkeästi sen oven olevan avoin uusille jäsenmaille. Meidän ei tule tehdä isoja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja kertomatta siitä toiselle.

Suomi ja Ruotsi eivät muodosta nyt eivätkä tulevaisuudessa uhkaa Venäjälle. Teemme ratkaisumme omista lähtökohdistamme ja omaa turvallisuuttamme parantaen. Rakentava vuoropuhelu Venäjän kanssa on toivottavaa ja kaikkien etu, mutta sen on toteuduttava tasapuolisesti ja ilman painostusta. Venäjän on kunnioitettava eurooppalaista turvallisuusjärjestystä siten kuin se on Helsingin sopimuksessa (1975) sekä Etyjin Pariisin sopimuksessa (1990) ilmaistu. Venäjä on allekirjoittanut molemmat sopimukset ja osallistunut niiden valmisteluun.

Suomen ja Ruotsin suhteen juuret ovat maidemme pitkässä yhteisessä historiassa. Jaamme samat perusarvot koskien vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Meillä on kaikki syyt edistää läheistä yhteistyötä turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä myös jatkossa – etenkin haastavina aikoina.

Petteri Orpo ja Ulf Kristersson

Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja. Kristersson on Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja.

