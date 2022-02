Saamelaisista kertovaa kirjallisuutta ei juuri ole. Haluaisin tietää muistakin asioista kuin yhteiskunnallisista epäoikeudenmukaisuuksista.

Peruskoulussa odotin innolla sitä päivää, kun opettaja kertoisi meille saamelaisista ja heidän kulttuuristaan. Odotin vastaavaa päivää – siis edes yhtä – myös lukiossa ja myöhemmin Helsingin yliopiston uskontotieteen kursseilla. Sitä päivää ei koskaan tullut.

Pari vuotta sitten olisin ollut kiinnostunut opiskelemaan jotain saamen kielistä (pohjois-, inarin- tai koltansaamea). Helsingissä tämä osoittautui mahdottomaksi, ja juuri nytkin pääkaupunkiseudun työväenopistossa on vain yksi saamen kielen kurssi. Harmi vain, että sekin on ruotsiksi, kun oma äidinkieleni on suomi. Yhtälö on outo ottaen huomioon sen, että saamen kielet ovat uhanalaisia. Eikö niiden elävöittämistä kannattaisi tukea kaikin mahdollisin keinoin?

Pääkaupunkiseudun kirjastot eivät ole juuri koulutuslaitostamme parempia. Saamelaisista kertovaa kirjallisuutta ei juuri ole, ja Helmetin sivuston saa käännettyä vaikka venäjäksi, mutta saamen kielet loistavat poissaolollaan. Ruotsinkieliselle kirjallisuudelle varataan helposti kokonainen kerros, kun saamen kielet eivät saa edes oppikirjaa saati hyllykköä pääkaupunkiseudun kirjastoissamme.

Kysymys kuuluu miksi.

Haluaisin tietää saamelaisista – muistakin asioista kuin yhteiskunnallisista epäoikeudenmukaisuuksista, vaikka niistä puhuminen on totta kai tärkeää. Tuntuu kuitenkin siltä, kuin huutaisin toiveineni tyhjään kaikukammioon.

Satu Niemi

Helsinki

